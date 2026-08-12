Todo preparado para el eclipse en Gandia: Drones para controlar el aforo, montañas cerradas y servicio de socorrismo hasta las 21.30 horas

En Gandia está todo dispuesto para disfrutar del eclipse de sol. El ayuntamiento ha hecho públicas las últimas medidas adoptadas en materia de seguridad y prevención.

Por un lado, la regidora de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática recuerda que la Generalitat ha establecido el nivel 3 de pre emergencia, por lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no acuda en espacios forestales ni zonas de montaña para observar el eclipse solar ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales.

La regidora destaca que la misma resolución de la Generalitat recomienda evitar los desplazamientos innecesarios y, en caso de desplazarse, no acudir en zonas forestales o de difícil acceso y priorizar las zonas urbanas y los puntos de observación oficiales.

En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que, según el asesoramiento de la Agrupación Astronómica de la Safor, entre los puntos con mejores condiciones de observación se encuentran los polígonos Beneito y Sanxo Llop, la zona entre la Universitat y el Club de Tenis, el Espigón del Puerto de Gandia y el final de la playa Norte en dirección a l'Auir.

Además, este fenómeno astronómico extraordinario también podrá observarse inicialmente desde terrazas y edificios altos que disponen de un horizonte adecuado, de forma que muchas personas no necesitarán ni siquiera desplazarse de su entorno habitual.

La resolución autonómica establece igualmente restricciones específicas de circulación en pistas y caminos forestales de varios espacios naturales protegidos y suspende determinadas actividades recreativas en terrenos forestales durante los días 11 y 12 de agosto.

La regidora ha pedido, por lo tanto, respetar escrupulosamente todas las restricciones establecidas por la Generalitat, así como las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.

Dispositivo especial

Por otra parte, desde la Policía Local de Gandia se movilizará a unos 20 agentes en un dispositivo que arrancaba a las 17.30 horas, concentrado especialmente en la escollera y en la playa de l'Ahuir. También se cuenta para este dispositivo con los miembros de Protección Civil, agentes de la Policía Nacional y efectivos de la Autoridad Portuaria.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad controlarán la cantidad de personas presentes mediante un dron y procederán a cerrar los aparcamientos cuanto se supere dicho aforo.

Noticias relacionadas

También estarán a punto para atender cualquier contingencia varias ambulancias distribuidas por diversos puntos, mientras que el servicio de salvamento y socorrismo de la Cruz Roja en la playa de Gandia se prolongará este miércoles hasta las 21.30 horas.