Sofocado en Gandia un incendio de madrugada en un local comercial que estaba cerrado

Un buen susto se han llevado esta pasada madrugada los vecinos de la calle Pintor Joan de Joanes, en Gandia, a raíz de un incendio que se ha originado en un local comercial de la zona, que se encontraba cerrado.

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bombers de València han actuado esta madrugada por un aviso recibido a las 04:31 horas en la citada calle Pintor Joan de Joanes, en Gandia, por un incendio en un comercio.

Cuatro dotaciones

Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de Gandia y Oliva, con un sargento de Gandia. Se trataba de un incendio producido en un local comercial que se encontraba cerrado.

Noticias relacionadas

El fuego se propagó por la escalera del edificio donde está ubicado el local y por los locales contiguos. Los bomberos realizaron las tareas de extinción y ventilación, acabando sus trabajos sobre las 6:00 horas.