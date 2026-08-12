Tavernes de la Valldigna cierra los accesos a sus parajes naturales ante el eclipse: "No es necesario subir a la montaña para disfrutar del evento"

Protección Civil y la Policía Local de Tavernes de la Valldigna ya han puesto en marcha el operativo especial con motivo del eclipse solar. El municipio vivirá uno de los momentos más destacados del fenómeno, con un oscurecimiento máximo del 99,97 %, aunque la totalidad no llegará a ser visible desde la localidad.

El eclipse comenzará aproximadamente a las 19:39 horas y alcanzará su máximo alrededor de las 20:34 horas, cuando la Luna llegará a ocultar prácticamente todo el disco solar. En ese momento, el Sol se encontrará a apenas 4,1 grados sobre el horizonte, por lo que el fenómeno coincidirá prácticamente con la puesta de sol, prevista alrededor de las 21:00 horas. Desde Tavernes, por tanto, podrá contemplarse un eclipse extraordinariamente profundo, pero no una totalidad completa.

Ante la previsión de una importante afluencia de vecinos y visitantes, el consistorio activó hace unos días el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) y ha preparado un dispositivo especial de vigilancia y prevención. El operativo, coordinado previamente en la Junta de Seguridad y en el propio Cecopal, tiene como objetivo garantizar la seguridad, prevenir posibles riesgos y mantener despejadas las vías de acceso y evacuación ante cualquier emergencia.

Uno de los accesos restringidos. / Levante-EMV

A lo largo de esta mañana ya se han establecido restricciones en algunos accesos y las zonas forestales, que quedarán restringidas al paso de vehículos, como ocurre durante las jornadas donde el riesgo de incendio es extremo. En este sentido, el ayuntamiento recomienda no desplazarse hasta la montaña para contemplar el eclipse y optar por espacios urbanos, abiertos o la zona de la playa.

Desplazamientos a pie

Desde el consistorio también se pide priorizar los desplazamientos a pie, respetar en todo momento las pistas y accesos destinados a los servicios de emergencia y evitar estacionar sobre vegetación seca. Asimismo, se recuerda que está prohibido encender cualquier tipo de fuego, especialmente ante la elevada concentración de personas y el riesgo que puede suponer cualquier incidencia en las zonas naturales.

La otra gran recomendación está relacionada con la protección de la vista. Las autoridades recuerdan que es imprescindible utilizar gafas específicas para la observación solar, certificadas según la norma EN ISO 12312-2:2015 y con marcado CE.

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Uno de los accesos restringidos. / Levante-EMV

El ayuntamiento hace un llamamiento a disfrutar del eclipse con prudencia y responsabilidad y pide respetar las restricciones y las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.