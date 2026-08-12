Vedama Oliva busca recursos económicos y personal voluntario para acometer reformas necesarias en el refugio de animales

Las instalaciones de la Protectora de Animales Vedama Oliva necesitan una mejora, una ampliación, una reforma. Por tal motivo, el Ayuntamiento de Oliva aportará una partida de 50.000 euros del presupuesto de 2026 para acometer parte de la actuación.

Las obras en el refugio ubicado en el camino de la Carrasca a las faldas de l'Almoixic se llevarán a cabo durante los próximos meses. Desde la protectora destacan que "esta mejora va a marcar una gran diferencia en la calidad de vida de nuestros animales acogidos".

Por otro lado y paralelamente, hay otro tipo de reformas y reparaciones pendientes que asumirá de manera directa la propia asociación. Para poder realizar estos trabajos, desde la protectora se abre una campaña en varios frentes. Por una parte, de recaudación de fondos económicos necesarios para llevarla a cabo y por otra en la que solicitan la ayuda de personal voluntario para llevar a cabo los trabajos de obra que se tienen que realizar.

Colaboración

Todo el mundo pueden colaborar aportando su tiempo a la causa, también mediante donaciones de materiales como vallas, puertas metálicas en buen estado y los productos necesarios para realizar las obras. Para coordinar la entrega de materiales o ayuda de mano de obra se pueden poner en contacto mediante el número de teléfono 611 57 90 90. También se espera a personas que tengan conocimientos de construcción, bricolaje y quieren acudir a colaborar y echar una mano como voluntarios.

Donativos

Cualquier donativo, por pequeño que sea, será bien acogido por Vedama para la mejora del refugio de animales de Oliva y el dinero se destinará íntegramente a la compra de los materiales que se necesiten para llevar a cabo las obras de reforma.

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo mediante bizum (ONG) al número 611579090 con el código 13427, o también haciendo ingresos económicos al número de cuenta de Vedama ES57 3159 0044 5623 0610 1912 con el concepto Reformas Refugio en el mismo. Aseguran "Cada gesto cuenta para darles el hogar temporal que se merecen mientras esperan una familia".

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Hay que señalar que recientemente Vedama señaló que el refugio de animales estaba completamente saturado. Las instalaciones necesitan una reforma para poder acoger más animales de cara a un futuro.