Almiserà pone en valor su patrimonio hidráulico con un nuevo parque recreativo junto al antiguo molino a gusto de la ciudadanía

Medio centenar de los 300 vecinos que tiene Almiserà han asistido esta semana a la presentación de una nueva zona recreativa en el municipio. Aunque oficialmente no tiene nombre todavía, este espacio se llamará parque del Molí, como ya se le conoce popularmente, porque está junto al antiguo molino de la localidad, un tradicional elemento hidráulico del siglo XIV que estuvo en funcionamiento hasta mediados del siglo XX.

El Ayuntamiento de Almiserà quiere poner en valor esta pieza de su patrimonio con la construcción del nuevo parque, que ha sido posible gracias a una subvención de 495.700 euros del Plan Conviure de la Generalitat Valenciana proveniente de fondos europeos, dentro del periodo 2022-2026.

Este espacio no existía. De hecho, la zona era de bancales, pero con la protección de entorno especial por la proximidad del molino hidráulico "o se hacía una zona recreativa y de convivencia o se dejaba como estaba. Lo que no se podía era construir una urbanización y lo hemos aprovechado para disfrute de los vecinos y vecinas", explica el alcalde, Pau Canet.

El viejo molino de Almiserà / Levante-EMV

En una primera fase, el ayuntamiento invirtió 130.000 euros de la ayuda autonómica-europea para la compra de los terrenos y después se han destinado 340.000 euros a obras para dotar de luz y agua a la zona, entre otras cuestiones. Ahora hay un escenario, una pista de petanca, papeleras y mobiliario del parque, además de vegetación.

En una próxima fase que se espera acometer con nuevas subvenciones se construirán "torraors" en una zona de pícnic, columpios, juegos de agua, un aula de interpretación del molino, un aparcamiento y hasta una tirolina.

Casi 4.000 metros cuadrados

Cuando está todo acabado, el parque tendrá 3.700 metros cuadrados utilizables.

El alcalde destaca que el parque se ha hecho prácticamente a gusto de la ciudadanía, ya que el ayuntamiento preguntó a los vecinos qué querían mediante una encuesta.

En la presentación celebrada esta semana, el propio Pau Canet explicó a los presentes cuáles son las diferentes zonas destinadas a los niños, gente mayor, el espacio de estar donde más árboles y bancos hay, la del anfiteatro o gradería natural, así como las reservas que "hemos hecho para el futuro. En el anfiteatro queremos programar actos culturales, excepto los de las fiestas".

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Un espacio de todos y todas, añade el alcalde, que "poco a poco iremos llenando con todo los que vecinos y vecinas elijan. Además, se trata de un proyecto vivo y si hay que modificarlo se irá adaptando".