a artista de Oliva, La Maria, actuará con Feliu Ventura y Sons de Dones en un concierto único en Xàtiva
La actuación está prevista el miércoles 19 de agost en la plaza de la Seu
Xàtiva se prepara para una noche que promete quedar grabada en la memoria. Feliu Ventura vuelve a casa para ofrecer un concierto muy especial el miércoles 19 de agosto de 2026, a las 23:00h, en la plaza de la Seu, en el marco de la gira de presentación de su último trabajo.
El cantante setabense no estará solo. Lo acompañarán sobre el escenario La Maria, la artista de Oliva considerada como una de las voces más innovadoras y premiadas de la música valenciana actual, y Sons de Dones con un repertorio compuesto por mujeres.
La Maria, cantante de Oliva ganadora de los Premis Ovidi y Carles Santos, publicó el año pasado su segundo disco, "Robina", una obra íntima sobre el amor y la pérdida.
Pregonera de Oliva
Por su fuera poco, María Bertomeu, La Maria, protagonizó el pregón de las últimas fiestas de Moros i Cristians de Oliva. En 2023 ya fue pregonera de las Fallas de Oliva.
Ese mismo año presentó en su ciudad natal su primer trabajo discográfico: "L'Assumpció". La cantautora olivense fue finalista por primera vez de los Premios de la Academia de la Música de España 2026 en su tercera edición, celebrada en Madrid, el recinto de IFEMA. Lo hizo en la categoría de Mejor Álbum Folclórico con su último trabajo "Robina".
Con anterioridad, La Maria había estrenado "Robina" el 27 de febrero de 2026 en el Palau de les Arts de València en un concierto único.
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