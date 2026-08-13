Cajamar se convierte en el patrocinador principal de la Cursa de les Empreses de la Safor

Cajamar será el patrocinador principal de la Cursa de les Empreses de la Safor, cuya séptima edición se celebrará el próximo 15 de noviembre en Gandia. Así se desprende del acuerdo alcanzado entre los representantes de la organización del evento, el Club d’Atletisme Safor Teika, y la entidad financiera.

La prueba deportiva, que pasará a denominarse Cursa de les Empreses de la Safor Cajamar, moviliza a centenares de trabajadores y directivos de empresas de la Safor, desde las más pequeñas, incluidos los autónomos, hasta las grandes compañías de la comarca, con el objetivo de fomentar el “networking” y las relaciones entre sus equipos, además de promover hábitos saludables y dinamizar el barrio de Corea de Gandia.

El presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà, y el director territorial de Cajamar, Jesús García, suscribieron recientemente el convenio en la sede de la entidad, en València, acompañados por la gestora deportiva del club, Lidia Balada, y, por parte de Cajamar, el director de Zona de València Costa Sur, Francisco Hostalet; el director de la oficina de Gandia, ubicada en el psaeo de les Germanies, número 56, José David Martínez, y el gerente de Banca de Empresas, Vicente Javier Sanvicente.

Valoraciones

Vicent Boscà señaló que "tras una etapa inicial en la que ESIC Business & Marketing School ha dado un impulso muy importante con su colaboración, ahora que la carrera está plenamente consolidada esperamos que la entrada de Cajamar nos ayude a seguir creciendo juntos".

Por su parte, Jesús García destacó que "para Cajamar es una satisfacción respaldar una iniciativa tan consolidada como la Cursa de les Empreses de la Safor, que fortalece los vínculos entre las empresas y sus plantillas, y fomenta el esfuerzo, la superación, el compañerismo, la cooperación y el trabajo en equipo. Son valores que compartimos como banca cooperativa estrechamente vinculada al territorio y comprometida con el desarrollo de su tejido empresarial".

2.500 participantes

La anterior edición de la carrera, celebrada el 16 de noviembre de 2025, mantuvo la tendencia del incremento de participantes, superando los 2.500 inscritos, todo un récord para una prueba que empezó en el año 2019 con 454 corredores.

La competición, con salida junto al colegio Gregori Mayans y un recorrido es de 6 kilómetros por los barrios de Corea y el centro histórico, se inicia con un desfile de los equipos de todas las empresas participantes para darles visibilidad, así como con animación de batucadas y charangas, y concluye con un almuerzo para todos los participantes.

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