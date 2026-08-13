Costas avala la pasarela de la playa de Xeraco y descarta daños permanentes en la duna

La Demarcación de Costas avala la actuación del Ayuntamiento de Xeraco al considerar necesaria la sustitución de la pasarela de acceso a la playa situada a la altura de la prolongación de la calle Joan de Natera, dado que la instalación anterior no reunía las condiciones exigibles en materia de accesibilidad universal y supresión de barreras arquitectónicas. Así consta en el informe remitido al consistorio el pasado 22 de julio, en el que el organismo estatal autoriza tanto la restauración del sistema dunar afectado como la sustitución de la antigua pasarela por una nueva adaptada a la normativa vigente.

El informe de Costas también concluye que la afección provocada por los trabajos «no ha alterado de forma permanente la funcionalidad del sistema dunar», siempre que se proceda a la adecuada restauración de las zonas temporalmente afectadas.

El pronunciamiento del organismo estatal llega después de la polémica suscitada por las obras y de la denuncia formulada por Compromís per Xeraco, que alertó de que la actuación podría vulnerar la normativa vigente y cuestionó si «la intervención disponía de los informes y permisos necesarios». Como informó este diario, dos agentes medioambientales y miembros del Seprona se desplazaron hasta el lugar, donde recopilaron información para trasladar los hechos a las administraciones competentes.

Por su parte, el concejal de la formación nacionalista, Josep Montilla Bofí, solicitó información al ayuntamiento sobre la intervención realizada en la zona dunar. Compromís trasladó también la cuestión al Síndic de Greuges ante la falta de información solicitada al consistorio.

Tras esta petición, los servicios técnicos municipales visitaron el lugar para comprobar los hechos y determinar el alcance de la actuación. A raíz de esta inspección, se acordó interrumpir temporalmente los trabajos y se recomendó la colocación de elementos de protección de las dunas mientras se realizaban las comprobaciones pertinentes en materia de seguridad medioambiental y legalidad.

Costas autorizó la actuación

La documentación municipal recoge que el consistorio había comunicado previamente a la Demarcación de Costas su intención de retirar la antigua pasarela. El organismo estatal autorizó el 31 de marzo de 2026 la modificación y adecuación del elemento existente, que pasaba a contar con una anchura de 2,40 metros, prácticamente el doble que la instalación anterior.

El objetivo de la actuación, según defendió el consistorio desde el inicio, era garantizar «un acceso seguro, funcional e inclusivo para todas las personas usuarias». Para ello, se adecuaron las características geométricas, constructivas y funcionales a las condiciones establecidas por la normativa de accesibilidad.

Posteriormente, el 27 de mayo, se recibió el informe de la Demarcación de Costas en el que se requería autorización para reponer con arena la morfología dunar previa en la zona afectada. Dos días después, el 29 de mayo, el ayuntamiento remitió la documentación al Servicio Territorial de Medio Ambiente y a Costas y solicitó autorización para ejecutar las actuaciones contempladas en la memoria técnica.

El proceso contó también con un informe de la Dirección General competente de la Generalitat, en el que se consideró adecuada la propuesta presentada para la recuperación funcional y ambiental del sistema dunar. Según el documento, la actuación contribuiría a favorecer la estabilidad sedimentaria, la protección frente a la erosión costera y la mejora de los hábitats asociados, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

Finalmente, el 22 de julio, la Demarcación de Costas autorizó a Xeraco la ejecución de las obras de restauración del sistema dunar dañado, de acuerdo con la documentación técnica presentada, así como la sustitución de la pasarela de madera original por la actual. Esta se desmontará el 15 de octubre y volverá a instalarse el próximo verano.

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El informe supone, por el momento, el último pronunciamiento administrativo sobre una actuación que había generado dudas y críticas políticas por su posible afección al sistema dunar.