Más de dos décadas de veraneo en la playa de Daimús: "Somos conscientes de ser propietarios de un pequeño tesoro"

En 2004 llegaron para quedarse. Conocían Daimús, sobre todo su playa, porque algunos años antes pasaron unos días alquilados en esta misma zona y les gustó, especialmente por su tranquilidad.

Son María José y Pedro, un matrimonio de Madrid residente en Coslada que suma ya más de dos décadas de fidelidad a la playa de Daimús: "Ya no volvimos en los años siguientes a nuestra primera vez, pasó el tiempo, pensamos en comprarnos un apartamento y decidimos que fuera aquí. Nos enseñaron varios inmuebles y nos decidimos por este, dónde estamos. Somos propietarios". Hasta 2004 eran asiduos al camping, también en playa, concretamente en Oropesa del Mar (Castellón).

Les gustó, dice María José, porque "es un lugar tranquilo, familiar, no hay grandes moles de edificios y se puede aparcar bien...es un poco de todo. En 2004 estaba todo muy caro, no era un apartamento nuevo y lo tuvimos que reformar y mucho". Por aquel entonces, ambos trabajaban y podían asumir el pago de una segunda residencia.

Hijas y nietos

Más de veinte años después, la valoración no puede ser más positiva. "Seguimos muy contentos nosotros y también nuestras hijas, que vienen a pasar aquí sus vacaciones con sus hijos, que son nuestros nietos. Hace poco ha estado la pequeña con su marido y sus hijos y ahora está la mayor con su esposo y sus hijas. Al final ellas van a ser las destinatarias del apartamento, si lo quieren", apunta la pareja.

Ahora están jubilados, "mi esposo si, pero yo todavía no", matiza María José. En verano vienen a la playa daimusense en julio y agosto y fuera de los meses estivales lo hacen en Semana Santa, los puentes festivos y "alguna que otra semana suelta que nos apetece. Este pasado invierno no hemos venido tanto porque me operaron a mí de la rodilla", dice María José. Si no vienen más es porque "estamos dedicados a los nietos. Tenemos que echarle una mano a nuestras hijas", destacan.

Cuando se les pregunta si vivirían en la playa de Daimús todo el año, no lo tienen claro: "Es que en Madrid tenemos nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra familia. Estamos en Coslada, al lado del Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. No lo descartamos, pero ahora mismo no porque somos útiles a nuestras hijas para cuidar de los nietos".

Pedro y María José, en una imagen tomada en la terraza de su apartamento en la playa de Daimús / Salva Talens

Son conscientes, eso sí, de que "tenemos un pequeño tesoro" con el apartamento en la playa de Daimús. Dice Pedro que "yo tenía mucha ilusión y con esa idea lo compramos. A mí me pegó más fuerte, al final lo conseguimos y aquí estamos. Vivir aquí es calidad de vida".

A Daimús van a la farmacia y a comprar en el supermercado, pero en la playa es donde disfrutan. "En verano es un placer tener la playa, la piscina, las hijas, los nietos, mientras que en invierno gozas de la tranquilidad. Cuando vienes aquí fuera de los meses estivales te encuentras con que hay pocos vecinos, hay mucha paz, ese solecito de invierno dándote de pleno...pasear, tomarte una cerveza tranquilamente...", comenta María José.

Al matrimonio se le nota satisfecho de convivir durante el verano con gente de media España: "Conocemos a muchos vecinos gracias a las relaciones y amiguitos que hacen nuestros nietos. Ellos están a gusto y nosotros también".

Reclaman duchas públicas

Pero María José y Pedro también echan en falta algunos servicios en la playa de Daimús "como las duchas públicas. De la misma manera que están los lavapiés, que también hubiera duchas de cuerpo entero", apuntan como déficit de la zona. "Las duchas, si me apuras, incluso las podríamos costear entre todos los vecinos y veraneantes", lanza como idea Pedro.

También critican que el jardín de una de las rondas que cruza de norte a sur prácticamente toda la urbanización marítima "se haya quedado solo como una especie de pipi can. Esa zona está abandonada porque, encima, hay mucha gente que no limpia los excrementos de sus mascotas".

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A la hora de hablar de impuestos, precisamente, apunta Pedro, que "si el IBI es caro o barato en Daimús siempre es si compara con otros pueblos o ciudades. Lo normal es que los impuestos en los ayuntamientos de pueblos pequeños cuesten un poco más. Aquí también se nos añade el recibo del COR".