Detienen a un hombre en Tavernes de la Valldigna por presunto quebrantamiento de una orden de alejamiento

Agentes de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna detuvieron durante el turno de noche de ayer, miércoles 12 de agosto, a un hombre por un presunto delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento que se encontraba vigente.

La actuación se produjo después de que los agentes tuvieran conocimiento del supuesto incumplimiento de la medida judicial, por lo que intervinieron de manera inmediata para comprobar los hechos y proceder, posteriormente, a la detención del presunto autor. La intervención policial permitió actuar ante el posible quebrantamiento de la orden y adoptar las actuaciones necesarias para garantizar la protección y seguridad de la persona afectada.

La Policía Local de la localidad recuerda que las órdenes de alejamiento son medidas judiciales destinadas a proteger a las víctimas y que su incumplimiento puede constituir un delito. Por ello, ante cualquier indicio de que una de estas medidas está siendo vulnerada, resulta fundamental comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que puedan intervenir y activar los mecanismos de protección correspondientes.

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Asimismo, desde el cuerpo policial hacen hincapié en la importancia de no permanecer indiferente ante cualquier situación de violencia contra las mujeres. En este sentido, recuerdan que pedir ayuda ante una situación de riesgo puede ser determinante, por lo que insisten, además, en la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y prevenir este tipo de situaciones.