El Festival Internacional Polisònic de Gandia 2026 llega a su final con jazz de raíz latina y versiones del pop en música clásica
Las entradas se pueden adquirir en la Casa de Cultura y en Vivaticket.es, al precio de 10 euros
El Festival Polisònic llega a su fin en el jardín de la Casa de Cultura de Gandia con la actuación de la Sedajazz Latin Big Band, considerada como una de las mejores big band europeas, y la Camerata Virtuosi.
Así, este viernes, día 14 de agosto, será el turno de la Sedajazz Latin Big Band, una formación que reúne 17 músicos profesionales del colectivo Sedajazz, un proyecto intergeneracional que refleja la vitalidad del jazz valenciano.
Este año celebra su 35 aniversario, proponiendo un recorrido por los momentos más representativos del latin-jazz, como un encuentro entre el jazz norteamericano y los ritmos caribeños, incorporando estilos como el mambo, el bolero o la bossa-nova.
Joaquín Palomares, el virtuoso del violín
El sábado día 16 actuará la Camerata Virtuosi. Dirigido y liderado por Joaquín Palomares, prestigioso violinista de Tavernes de la Valldigna, este grupo de cuerda lo forman virtuosos solistas europeos, todos ellos galardonados en concursos nacionales e internacionales. En este concierto, proponen un viaje por algunos de los éxitos del pop de artistas como The Beatles, Abba, Queen o Simon & Garfunkel, entre otros.
Los dos conciertos están previstos para las 21.30 horas y las entradas se pueden adquirir en la Casa de Cultura y en Vivaticket.es, al precio de 10 euros, con descuentos por Carnet Joven o de Pensionista.
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