La Policía Local de Gandia interviene ante la presencia de espectadores sobre las dunas protegidas de l’Auir durante el eclipse

Centenares de personas se concentraron en distintos puntos de Gandia para contemplar el eclipse. Sin embargo, la presencia de nubes dificultó la observación y privó a muchos de los asistentes de disfrutar plenamente de este fenómeno astronómico.

La playa virgen de l’Auir, en el frente litoral situado entre Xeraco y Gandia, fue uno de los enclaves elegidos para seguir el eclipse. El entorno acogió, además, a partir de las 19:30 horas, una sesión de yoga frente al mar, una propuesta concebida para vivir este acontecimiento desde la calma y en conexión con el entorno natural.

No obstante, la jornada también dejó algunas imágenes de incivismo. Decenas de personas se situaron sobre el ecosistema dunar para contemplar el fenómeno, pese al elevado valor ecológico y la fragilidad de este espacio natural. Cabe recordar que las dunas de l’Auir desempeñan un papel fundamental en la conservación del litoral, ya que actúan como una barrera natural frente a la erosión y los temporales y constituyen, además, un hábitat de gran valor para numerosas especies de flora y fauna adaptadas a estos ambientes.

Intervención policial

Según ha podido saber este diario, agentes de la Policía Local que se encontraban en el enclave para garantizar la seguridad de los asistentes tuvieron que llamar la atención a varios usuarios que habían accedido a las dunas ante el riesgo de que su presencia pudiera ocasionar daños en la vegetación.

Tanto la Policía Local como la concejalía de Medio Ambiente de Gandia, encabezada por Alícia Izquierdo, recuerdan que el espacio se encuentra debidamente acordonado y señalizado para evitar el acceso a las dunas. «Había muchísima gente y actuamos para pedir a las personas que ocuparon las dunas que se colocasen detrás de la línea», señalan. Añaden que mucha gente desconocía la protección de este espacio, pero «se movían del lugar cuando se les requería».

Izquierdo ha aprovechado también para lanzar un mensaje de concienciación a los usuarios de esta playa y recordar la importancia de respetar y proteger los espacios naturales y, especialmente, el entorno de l’Auir.

La protección de este enclave cobra especial relevancia en un momento en el que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en la primera fase de regeneración de la playa de l’Auir.

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Esta actuación cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros y tiene como objetivo contribuir a la recuperación y conservación de este espacio litoral.