Miramar completa la modernización de sus contadores de agua en el pueblo y la playa con 2.180 nuevos dispositivos inteligentes de telelectura

El Ayuntamiento de Miramar ha completado la modernización de los contadores de agua de todo el municipio, tanto al casco urbano como la zona de la playa, con la instalación de 2.180 nuevos dispositivos inteligentes de telelectura.

La actuación, que ha supuesto una inversión de 246.340 euros, permite avanzar hacia una gestión más eficiente, digital y sostenible del servicio de agua potable.

La renovación de los contadores de la playa de Miramar representa una parte importante de las actuaciones incluidas en el proyecto de digitalización del ciclo integral del agua. Con esta intervención, el Ayuntamiento completa un proceso de renovación que se ha desarrollado en diferentes fases durante los últimos años y que permite que el 100 % de los contadores de agua del municipio sean ya digitales e inteligentes.

Los nuevos dispositivos incorporan tecnología de telelectura, que permite obtener información sobre los consumos sin necesidad de realizar lecturas presenciales y facilita una gestión más precisa de los recursos hídricos.

Nueva tecnología

La nueva tecnología también ofrece a los vecinos y vecinas un mayor control sobre su consumo de agua. A través de la aplicación gratuita Aguas Móvil Clientas, los usuarios podrán consultar el consumo de agua en tiempo real, acceder y descargar sus facturas, recibir avisos ante posibles escapes o consumos elevados y consultar el historial de consumos y lecturas.

De este modo, la digitalización no solo permite mejorar la gestión municipal del servicio, sino que también ofrece nuevas herramientas a la ciudadanía para conocer y controlar su consumo de agua.

Esta tecnología ya había empezado a implantarse en diferentes zonas del municipio en los últimos años. En 2021, el Ayuntamiento de Miramar ya puso en marcha la instalación de contadores inteligentes que permitían a los usuarios controlar su consumo de agua. También en 2023 y 2024 se instalaron en diferentes fases contadores inteligentes a las viviendas de la playa de Miramar.

Proyecto global

La renovación de los contadores forma parte del proyecto «Miramar hacia lo Ciclo Integral del Agua 4.0», desarrollado con Global Omnium, que contempla una inversión global de 778.838 euros.

El proyecto cuenta con una aportación de 560.308,35 euros del PERTE de digitalización del ciclo del agua, en el marco de los fondos NextGenerationEU, mientras que el resto de la inversión es asumida con fondos municipales.

El conjunto de actuaciones permitirá continuar avanzando hacia un modelo de gestión del agua más eficiente y sostenible, basado en la digitalización, la detección temprana de posibles incidencias y un mejor conocimiento de los consumos.

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Con esta actuación, Miramar hace un nuevo paso en la modernización de sus servicios públicos y en la adaptación del municipio a los retos derivados del cambio climático y de la necesidad de un uso cada vez más responsable de los recursos hídricos.