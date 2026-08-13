Menos potencia de sonido y reducción de horario: El festival Mediterránea de Gandia más compatible con el vecindario

El Festival Mediterránea de Gandia 2026 ya suena. Una de las novedades de esta edición es el esfuerzo realizado para reducir las molestias y mejorar la convivencia del festival con el vecindario de las zonas próximas.

Así, el horario del Mediterráneo Festival se ha reducido considerablemente respecto del año pasado. El festival abrirá cada jornada a las 18.00 horas, una hora más tarde que en la edición anterior, y finalizará a las 4.00 horas de la madrugada, dos horas antes de que el año pasado.

Además, este año se han introducido algunos cambios en la ubicación de los escenarios con el objetivo de mejorar la organización y la convivencia con el entorno. En este sentido, el Ayuntamiento y la organización han trabajado también para garantizar que los valores sonoros no se incrementan. De hecho, la potencia de los equipos de sonido será inferior a la de otras ediciones.

De este modo, el festival mantiene su apuesta por la música y la cultura al mismo tiempo que incorpora medidas concretas para favorecer una mejor convivencia con las personas que viven en el entorno de las instalaciones.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, las regidoras de Turismo y Cultura, Balbina Sendra, Seguridad Ciudadana, Lydia Morant, Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, y el director general de Calidad Urbana y Servicios Básicos, Sebas Gálvez, acompañados del director del Mediterránea Festival, Alfred Sáez, han comprobado que ya está todo terminado para la cuarta edición que volverá a convertir Gandia en uno de los principales referentes de la música en directo durante el verano.

Calidad

El certamen mantiene su apuesta por un cartel de calidad, con artistas como Love of Lesbian, que llegará a Gandia dentro de la suya gira de despedida, Carlos Ares, Ultraligera, Siloé, Ginebras y Miss Caffeina, entre otros. Una propuesta que, tal como se destacó durante la presentación del festival, combina música, patrimonio, cultura y ciudad, con actividades que se extienden más allá del recinto principal.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que los festivales constituyen «una de las apuestas turísticas y de oferta de ciudad más importantes del verano» y ha señalado que el Mediterráneo es ya «una nueva edición consolidada en la ciudad», que contribuye a hacer de Gandia un destino predilecto para los visitantes que llegan durante la temporada turística.

Operarativos

«Tenemos todos los operativos reforzados, tanto los de prevención y de seguridad con la Policía Local como con la coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», ha explicado Prieto, quien ha remarcado que también están activados los diferentes servicios municipales implicados en la logística del festival, desde las brigadas de limpieza y mantenimiento hasta parques y jardines y el resto de servicios básicos.

En este sentido, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de seguridad y prevención para garantizar que el festival se desarrolle con normalidad y que tanto las persones asistentes como el conjunto de la ciudadanía puedan disfrutar del acontecimiento con todas las garantías.

El dispositivo incluirá un refuerzo de la Policía Local, coordinado con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, así como un Punto Violeta y *LGTBIQ+, espacios de atención, información y prevención ante posibles situaciones de violencia machista, LGTBI-fobia o cualquier otra incidencia relacionada con la convivencia y la seguridad.

El Festival Mediterránea volverá este año a salir del recinto y a integrarse con la programación cultural y turística de la ciudad. La propuesta incluye el ciclo Mediterránea en la Calle, con actuaciones del Niño Jesús, Lisasinson y Volavent.

"Nuestro", de Gandia

En este sentido, la regidora de Turismo y Cultura ha remarcado que «Gandia es una ciudad de festivales» y que la música forma parte de la oferta cultural de la ciudad durante todo el año. «El Mediterránea es un festival tan nuestro, que disfrutan tanto los visitantes como toda la gente de aquí, y que esperamos siempre con muchísimas ganas», ha afirmado Sendra, quienes ha destacado especialmente la capacidad del certamen para crear «sinergias con todo el resto de la ciudad», con el patrimonio, la restauración y el conjunto del sector turístico.

La regidora ha subrayado también que detrás del éxito de un festival hay «365 días de trabajo» y ha agradecido la implicación de la organización, de Alfred Sáez y de todos los departamentos municipales que hacen posible el desarrollo del acontecimiento.

El Mediterránea mantiene así la filosofía que ha marcado las últimas ediciones: apostar por la calidad de la experiencia por encima de la cantidad y ofrecer una propuesta más próxima, familiar y cómoda, alejada de las grandes masificaciones y de los grandes circuitos comerciales.

Por su parte, Sáez ha invitado a vecinos y visitantes a acercarse al festival y disfrutar de su programación. El director del certamen ha recalcado especialmente el nivel del cartel de esta edición.

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El alcalde ha aprovechado finalmente para agradecer el trabajo de la organización y de la empresa promotora para continuar apostando por Gandia, así como el esfuerzo de todos los trabajadores municipales, operarios, servicios de seguridad y equipos de refuerzo que durante estos días estarán «al pie del cañón» para garantizar el correcto desarrollo del festival.