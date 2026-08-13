Colapso en las Urgencias del hospital de Sant Francesc de Borja de Gandia
Una familiar denuncia esperas de hasta 11 horas para que los pacientes sean atendidos y clama por la masificación de enfermos en la sala de admisión
La hija de un paciente que está ingresado en Urgencias del Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia ha mostrado su "indignación" a Levante-EMV porque su padre lleva en el centro hospitalario desde las 11 de la mañana y a las 21 horas aún no había sido atendido correctamente, pese a estar en un box del área de Urgencias. "No le han hecho nada de nada, ni pruebas ni nada" lamentaba esta mujer, harta de esperar.
Esta fuente señaló que Urgencias "está colapsada por la falta de personal, en especial, médicos", lo que explica que haya otros pacientes que desde las 9 de la mañana llevan en Urgencias sin que a las 9 de la noche se les haya dado una atención integral o un diagnóstico claro, señalaba esta mujer. Doce horas de espera y de angustia para sus familiares. Hasta el punto que indicaba esta familiar que a su padre no le han dado prestaciones básicas "ni agua ni comida, y tampoco se le había cambiado el pañal", una de las veces que ha entrado a la zona reservada a los enfermos.
El panorama en este centro hospitalario, según esta denunciante, es que en la tarde-noche, había multitud de pacientes hacinados y de pie, porque no podían ni sentarse por la falta de espacio y tampoco podían ser atendidos, ante la falta de recursos humanos y debido también al periodo vacacional que vivimos en pleno mes de agosto.
La falta de atención, lamentaba esta paciente, era extensible a todo tipo de tipologías y de enfermos, lo que indignó a esta persona que reclamó más recursos para la sanidad pública.
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