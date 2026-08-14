Las administraciones hacen "su agosto" con la venta de la Lotería de Navidad: "Es un plus durante el verano"

La venta de Lotería de Navidad en el lugar de veraneo se ha convertido en una tradición. Gandia y el resto del litoral de la Safor no se escapan a los hábitos de los españoles. Desde que, a principios de julio, sale por televisión el anuncio de que los décimos del 22 de diciembre ya están a la venta, la gente acude a las administraciones a comprarlos. Cada persona va al lugar más próximo de donde pasa el verano o sus vacaciones.

En Gandia hay dos administraciones veteranas que saben lo que es esto. Una la regenta Salvador Malonda. Es la nº 2, en la calle Duc Alfons el Vell, y funciona desde 1965. Es un negocio familiar que va por la tercera generación.

Experiencia no le falta para asegurar que la venta de la Lotería de Navidad "tiene arraigo. La gente que viene a veranear en esta zona no pierde la oportunidad de comprar décimos para el 22 de diciembre. Se ha convertido en un hábito para los turistas". Son, mayoritariamente, del centro de España.

El gerente de la Administración nº 2 de Gandia, Salvador Malonda, ante el cartel de la Lotería de Navidad / Salva Talens

La venta de esa Lotería de Navidad en esta época, reconoce Malonda, "se nota" en la facturación. Es un plus para estos meses de verano", y añade que normalmente es la gente de mediana edad y más mayores los que compran la Lotería de Navidad.

Los jóvenes de ahora, destaca el gerente, "no van presencialmente a una administración a jugar; si apuestan algo es a través de internet

La gente que quiere Lotería de Navidad no suele comprar solo un décimo, "siempre coge algo para la familia o amigos que, a lo mejor, no han tenido la oportunidad de venir a veranear".

Habla Malonda de que la gente es muy supersticiosa y le gusta comprar y apostar por el 13. Para Navidad y el Niño todos vienen a buscar el mismo número: "Los compradores también suelen ir a las administraciones que saben que han dado premios".

Otra con experiencia

Otro que está curtido en la materia es Julio Fayos, antes propietario y ahora trabajador de la Administración nº 4 de Gandia, en la avenida Marqués de Campo. Lleva allí más de media vida.

Cuando se le cuestiona por la Lotería de Navidad dice que "la gente es fiel y viene todos los años a comprar el mismo número, muchos de ellos porque se juega en un mismo edificio de apartamentos para todos los vecinos (toda la comunidad)".

Dos clientes en la Administración nº 4 de Gandia, en la mañana de este jueves 13 de agosto / Salva Talens

Se nota muchísimo la venta que se hace de los boletos del 22 de diciembre en esta época del año. "Aunque no los tengamos hasta julio, la gente empieza a pedirlos en mayo o julio", apunta Fayos.

Para Julio, "ya es una tradición comprar Lotería de Navidad allá donde se veranea. Vienen de la zona centro, mayoritariamente, a comprar varios décimos, 7, 8 o 10 para repartir entre amigos y familiares. El 13 y el 69 son los números estrella", explica.

También está algo de moda ahora la Lotería Viajera, que consiste en el intercambio de décimos entre administraciones de distintos lugares: La explicación es que "hay gente de Gandia que quiere boletos de Toledo, Barcelona o Madrid o gente de estas ciudades que quiere números de Gandia. Así se lo facilitamos.

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Sobre la gente que va a comprar, Julio Fayos argumenta que "la gente joven no viene, pero la gente mayor sí por su posición social y económica. A los jóvenes les gustan más las apuestas por internet o en salones de juego".