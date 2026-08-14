Los campers, en el Festival Mediterránea de Gandia: "Estar aquí es el regalo de cumpleaños que le hacemos a nuestra hija"
Parejas, amigas y familias descubren o repiten en el evento musical de este fin de semana
En la zona de acampada y caravanas del Festival Mediterránea de Gandia 2026 que se celebra del 13 al 15 de agosto se respira un ambiente de tranquilidad y sosiego. Es media mañana y los campers se acaban de levantar tras haber trasnochado durante la primera noche festivalera para afrontar la segunda jornada del evento.
José Miguel de Cantabria y Anabel de Soria son pareja. Es su primera vez en el festival y aseguran que han venido a ver a tres grupos: Ultraligera, Carlos Ares y Siloé. "Tenemos hijos, pero hemos preferido venir solos para desconectar", confiesan, para añadir que "nos ha sorprendido un poco el festival porque pensamos que iba a ser más grande. No es un macrofestival, algo que se agradece. Venimos desde Burgos de ver otro festival. Se puede decir que repetiremos el año que viene".
Ultraligera es el motivo
Después están José, su mujer Sandra y su hija Vega, todos desde Albacete. Es su estreno en el certamen de Gandia y "el regalo de cumpleaños de nuestra hija. Le prometimos que vendríamos a ver a Ultraligera y aquí estamos. Le gusta mucho, es una fanática. Se lo pongo en el coche y en la furgoneta". La zona del festival les mola un montón: "Tenemos piscina, parque para los críos, está cerca de la ciudad, de la playa, la verdad es que nos agrada".
Diego y Lucía, de Toledo, es la tercera vez que vienen al festival. "Nos gusta mucho la gente, hay buena sintonía, tranquilidad, está bien organizado y cada año van añadiendo cositas nuevas".
Antes de abandonar la zona de descanso están Isabel, Ana y Maité, las tres de Pamplona: "Descubrimos el festival el año pasado y este año hemos vuelto, pero nos lo hemos montado un poco mejor. Hemos venido con la caravana".
El cartel, aseguran, que les encanta, aunque tenían curiosidad por Siloé, Las Ginebras o Miss Cafeina, por ejemplo. Su jornada arranca a media mañana con el desayuno, después se van a la playa a pasar el día y "por la noche ya en el festival, a tope".
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