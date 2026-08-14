Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reparto menores CeutaPolicía local AcosoTormentas en ValenciaSidi SalerAlquiler ValenciaEspañol Colombia
instagramlinkedin

Los campers, en el Festival Mediterránea de Gandia: "Estar aquí es el regalo de cumpleaños que le hacemos a nuestra hija"

Parejas, amigas y familias descubren o repiten en el evento musical de este fin de semana

José, Sandra y su hija Vega, de Albacete, junto a José Miguel, de Cantabria, y Anabel, de Soria, en Gandia

José, Sandra y su hija Vega, de Albacete, junto a José Miguel, de Cantabria, y Anabel, de Soria, en Gandia / Salva Talens

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salva Talens

Salva Talens

Gandia

En la zona de acampada y caravanas del Festival Mediterránea de Gandia 2026 que se celebra del 13 al 15 de agosto se respira un ambiente de tranquilidad y sosiego. Es media mañana y los campers se acaban de levantar tras haber trasnochado durante la primera noche festivalera para afrontar la segunda jornada del evento.

José Miguel de Cantabria y Anabel de Soria son pareja. Es su primera vez en el festival y aseguran que han venido a ver a tres grupos: Ultraligera, Carlos Ares y Siloé. "Tenemos hijos, pero hemos preferido venir solos para desconectar", confiesan, para añadir que "nos ha sorprendido un poco el festival porque pensamos que iba a ser más grande. No es un macrofestival, algo que se agradece. Venimos desde Burgos de ver otro festival. Se puede decir que repetiremos el año que viene".

Ultraligera es el motivo

Después están José, su mujer Sandra y su hija Vega, todos desde Albacete. Es su estreno en el certamen de Gandia y "el regalo de cumpleaños de nuestra hija. Le prometimos que vendríamos a ver a Ultraligera y aquí estamos. Le gusta mucho, es una fanática. Se lo pongo en el coche y en la furgoneta". La zona del festival les mola un montón: "Tenemos piscina, parque para los críos, está cerca de la ciudad, de la playa, la verdad es que nos agrada".

Diego y Lucía, de Toledo, en la zona de caravanas del Mediterránea de Gandia

Diego y Lucía, de Toledo, en la zona de caravanas del Mediterránea de Gandia / Salva Talens

Diego y Lucía, de Toledo, es la tercera vez que vienen al festival. "Nos gusta mucho la gente, hay buena sintonía, tranquilidad, está bien organizado y cada año van añadiendo cositas nuevas".

Isabel, Ana y Maité, las tres de Pamplona, este viernes, junto a su camper, en Gandia

Isabel, Ana y Maité, las tres de Pamplona, este viernes, junto a su camper, en Gandia / Salva Talens

Antes de abandonar la zona de descanso están Isabel, Ana y Maité, las tres de Pamplona: "Descubrimos el festival el año pasado y este año hemos vuelto, pero nos lo hemos montado un poco mejor. Hemos venido con la caravana".

Noticias relacionadas

El cartel, aseguran, que les encanta, aunque tenían curiosidad por Siloé, Las Ginebras o Miss Cafeina, por ejemplo. Su jornada arranca a media mañana con el desayuno, después se van a la playa a pasar el día y "por la noche ya en el festival, a tope".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Domingo y Ramón, pescadores de Gandia: «Con este calor las medusas se quedan cerca de la orilla hasta diciembre»
  2. Más de dos décadas de veraneo en la playa de Daimús: 'Somos conscientes de ser propietarios de un pequeño tesoro
  3. Detienen en Tavernes de la Valldigna a un hombre acusado de robar móviles y objetos personales a bañistas
  4. La lista de espera en las residencias de Gandia, Oliva, Tavernes y el resto de la Safor baja un 16 % en tres meses, pero aún supera las 5.700 solicitudes
  5. La Safor se prepara ante la alerta naranja por lluvias y tormentas: Gandia cierra pisicinas municipales y Tavernes aplaza el concierto de Mara Aranda
  6. Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna disparan la venta de viviendas en el último lustro, pero la obra nueva sigue estancada
  7. Colapsa un tramo de pantalán recién construido en la nueva Marina de Gandia
  8. Cuenta atrás para la cuarta edición del Mediterránea Festival de Gandia: Se esperan más de diez mil personas por día

Los campers, en el Festival Mediterránea de Gandia: "Estar aquí es el regalo de cumpleaños que le hacemos a nuestra hija"

Los campers, en el Festival Mediterránea de Gandia: "Estar aquí es el regalo de cumpleaños que le hacemos a nuestra hija"

Condecorados los cinco agentes de la Policía Local que rescataron a dos mujeres en la playa de Miramar hace un año

Condecorados los cinco agentes de la Policía Local que rescataron a dos mujeres en la playa de Miramar hace un año

La Diputación de Valencia destina casi 700.000 € a un espacio para la celebración de eventos al aire libre en Piles

La Diputación de Valencia destina casi 700.000 € a un espacio para la celebración de eventos al aire libre en Piles

La Diputació de València destina quasi 700.000 € a un espai per a la celebració d’esdeveniments a l’aire lliure a Piles

La Diputació de València destina quasi 700.000 € a un espai per a la celebració d’esdeveniments a l’aire lliure a Piles

La playa se vende sola… pero también hay que limpiarla

La playa se vende sola… pero también hay que limpiarla

Las administraciones hacen "su agosto" con la venta de la Lotería de Navidad: "Es un plus durante el verano"

Las administraciones hacen "su agosto" con la venta de la Lotería de Navidad: "Es un plus durante el verano"

Luis Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor: "Los fondos europeos apenas han llegado a empresas de la comarca"

Oliva exige a la CHJ una conexión provisional para regar el campo de fútbol del Morer tras detectar legionela en el agua

Oliva exige a la CHJ una conexión provisional para regar el campo de fútbol del Morer tras detectar legionela en el agua
Tracking Pixel Contents