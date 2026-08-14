Condecorados los cinco agentes de la Policía Local que rescataron a dos mujeres en la playa de Miramar hace un año

La Generalitat Valenciana ha concedido la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul a cinco agentes de la Policía Local de la Safor y la Marina por su intervención en el rescate de dos mujeres que se encontraban en peligro de ahogamiento en la playa de Miramar el pasado 22 de septiembre de 2025.

Se trata de Mario Alberto Soler Merenciano y Francisco Javier Femenía Barber, agentes de la Policía Local de Miramar; José Bofi García y Jorge Soriano Sanchis, de la Policía Local de Piles, y Óscar Vercher Gracia, natural de l'Alqueria de la Comtessa y agente de la Policía Local de Benissa.

La distinción reconoce una actuación desarrollada en condiciones marítimas adversas y con fuerte oleaje, en la que los agentes participaron directamente.

El procedimiento para reconocer esta intervención fue impulsado por el Ayuntamiento de Miramar, después de que el Pleno municipal aprobara, en su sesión del 4 de noviembre de 2025, solicitar la concesión de una distinción al mérito policial por los hechos.

Los hechos se produjeron alrededor de las 19.15 horas del 22 de septiembre de 2025, mientras los agentes de Miramar realizaban un servicio de vigilancia preventiva en la avenida Mar Mediterráneo. Un ciudadano alertó de que dos mujeres se encontraban en dificultades en el mar.

Colaboración

De manera inmediata se solicitó apoyo a la Policía Local de Piles y se comunicó la incidencia al Centro de Coordinación de Emergencias. Al llegar a la playa, a la altura del número 109 de la avenida, los agentes localizaron a las dos mujeres a unos 40 metros de la orilla, aparentemente solicitando auxilio y en unas condiciones de fuerte oleaje. También intervino el agente Óscar Vercher, que paseaba con su familia por la zona, ya que se encontraba fuera de servicio.

Ante el riesgo para sus vidas, los agentes se adentraron en el mar para iniciar el rescate. Una de las mujeres se encontraba en estado de semiconsciencia, mientras que la otra presentaba síntomas de agotamiento extremo.

Tras varios minutos de intervención, consiguieron trasladar a ambas hasta la orilla y ponerlas a salvo. Una joven que manifestó ser enfermera colaboró voluntariamente en la primera asistencia a la víctima más afectada, que presentaba signos compatibles con ahogamiento.

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Posteriormente, una unidad de Soporte Vital Básico procedente de Oliva se hizo cargo de la atención sanitaria de las dos mujeres y trasladó a la de mayor gravedad al Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia para su valoración y tratamiento médico.