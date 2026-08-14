La Diputación de Valencia destina casi 700.000 € a un espacio para la celebración de eventos al aire libre en Piles

La Diputación de Valencia destinará 692.234 euros a la creación de un espacio para celebrar eventos al aire libre en Piles. Se trata de la reurbanización de unas parcelas frente al Ayuntamiento para transformarlas en la plaza d'Europa, un espacio con escenario, baños, vestuarios y un pequeño almacén.

"Ahora es un parking en mal estado y lo vamos a transformar para tener un espacio en condiciones, que además nos supondrá un ahorro porque sin él hemos de alquilar escenario y el resto de infraestructuras necesarias cada vez que queremos hacer algún concierto u otro tipo de evento", ha explicado la alcaldesa de Piles, Cristina Fornet.

Por su parte, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha destacado que este tipo de iniciativas: "mejora la calidad de vida en nuestros pueblos y ciudades, y esa es la esencia del Pla Obert, un programa en el que queremos que los municipios inviertan hasta el último euro presupuestado".

Enguix ha subrayado el eficiente funcionamiento del Pla d’Inversions, que suma más de 1.200 proyectos aprobados con un gasto global superior a los 200 millones de euros. "Es una satisfacción que municipios como Piles ya hayan invertido toda su asignación para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas", ha concluido.

Este es el último proyecto que Piles realizará con el 1.226.897 euros que tiene asignado del Pla Obert d’Inversions 24/27.

Anteriormente, con una inversión de casi 600.000 euros, habilitó tres parques infantiles y un parque canino, además de dos pistas deportivas en la playa. También ha peatonalizado una calle y ha asfaltado otra además de comprar maquinaria para trabajos de limpieza y mantenimiento.

En concreto, se han invertido 313.759 euros en parques y jardines, 77.303 en instalaciones deportivas y 63.661 para actuaciones en calles. Por otra parte, se han destinado 79.939 euros a la compra de dos vehículos para la Policía Local.

Más dinero

El municipio de la Safor ha recibido del Pla Obert 297.782 euros más de lo que recibió con los planes de la legislatura anterior. Para Fornet, es un plan "indispensable para que los municipios podamos hacer inversiones fuertes".

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El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha señalado que la corporación "es consciente de que los pueblos necesitan la inversión provincial para mejorar los servicios a la ciudadanía, al tiempo que se respeta su autonomía porque son ellos los que mejor saben dónde invertir”. “En el caso de Piles, vemos inversiones variadas para mejorar infraestructuras deportivas y de ocio, así como zonas verdes; y el proyecto del espacio de eventos, con casi 700.000 euros de inversión, es una actuación que difícilmente un municipio de poco más de 3.000 habitantes puede hacer por sí solo", ha explicado.