Un joven de Daimús se encuentra hospitalizado en la UCI tras caerle una palmera de una comunidad de propietarios

Un joven de 25 años permanece ingresado en la UCI, aunque estable, después de que una palmera le cayera encima durante la noche del jueves en la avenida de Les Corts de Daimús. El suceso se produjo cuando el varón se encontraba en la vía pública y, por causas que todavía se desconocen, el ejemplar se precipitó sobre él.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, un SAMU y otros servicios de emergencia, que atendieron al joven y procedieron a su traslado a un centro hospitalario.

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Uno de los aspectos que se investiga es el motivo por el que la palmera cayó, ya que en el momento del suceso no hacía viento. El ejemplar pertenece a una comunidad de propietarios, por lo que no se encontraba en una vía de titularidad municipal. En este sentido, el consistorio recalca que la palmera no era de titularidad municipal y, por lo tanto, han señalado que el consistorio realiza un seguimiento de las palmeras situadas en espacios públicos con el objetivo de prevenir posibles daños.