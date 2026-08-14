Un joven de Daimús se encuentra hospitalizado en la UCI tras caerle una palmera de una comunidad de propietarios
Se investigan las causas de la caída, ya que se produjo cuando no había viento
Un joven de 25 años permanece ingresado en la UCI, aunque estable, después de que una palmera le cayera encima durante la noche del jueves en la avenida de Les Corts de Daimús. El suceso se produjo cuando el varón se encontraba en la vía pública y, por causas que todavía se desconocen, el ejemplar se precipitó sobre él.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, un SAMU y otros servicios de emergencia, que atendieron al joven y procedieron a su traslado a un centro hospitalario.
Uno de los aspectos que se investiga es el motivo por el que la palmera cayó, ya que en el momento del suceso no hacía viento. El ejemplar pertenece a una comunidad de propietarios, por lo que no se encontraba en una vía de titularidad municipal. En este sentido, el consistorio recalca que la palmera no era de titularidad municipal y, por lo tanto, han señalado que el consistorio realiza un seguimiento de las palmeras situadas en espacios públicos con el objetivo de prevenir posibles daños.
- Domingo y Ramón, pescadores de Gandia: «Con este calor las medusas se quedan cerca de la orilla hasta diciembre»
- Más de dos décadas de veraneo en la playa de Daimús: 'Somos conscientes de ser propietarios de un pequeño tesoro
- Detienen en Tavernes de la Valldigna a un hombre acusado de robar móviles y objetos personales a bañistas
- La lista de espera en las residencias de Gandia, Oliva, Tavernes y el resto de la Safor baja un 16 % en tres meses, pero aún supera las 5.700 solicitudes
- La Safor se prepara ante la alerta naranja por lluvias y tormentas: Gandia cierra pisicinas municipales y Tavernes aplaza el concierto de Mara Aranda
- Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna disparan la venta de viviendas en el último lustro, pero la obra nueva sigue estancada
- Colapsa un tramo de pantalán recién construido en la nueva Marina de Gandia
- Cuenta atrás para la cuarta edición del Mediterránea Festival de Gandia: Se esperan más de diez mil personas por día