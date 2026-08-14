Luis Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor: "Los fondos europeos apenas han llegado a empresas de la comarca"

El nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor también es director del hotel Tres Anclas, un gigante en la playa de Gandia con 10 plantas y 427 habitaciones, inaugurado en 1975 e impulsado por su familia, con origen madrileño. Afronta su nuevo cargo con ilusión y el tono moderado y de diálogo que siempre le ha caracterizado.

¿Qué supone para un empresario del sector turístico estar al frente de la presidencia de FAES?

El turismo cada vez tiene mayor peso en el PIB, por eso cuanta más proyección o representación tengamos en las instituciones, mejor. Venimos de unos años donde los presidentes de FAES procedían de la industria, aunque nosotros siempre nos hemos sentido escuchados. Compaginaré el cargo con el de presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Gandia y la Safor.

A grandes rasgos, ¿qué retos se marca para este periodo?

En primer lugar hay que entender que somos muchos sectores y muy diversos, por lo que el primer cometido de FAES es seguir buscando la cohesión e incentivar el asociacionismo. También quisiera poner en valor a la figura del empresario, que nadie se sienta mal por reivindicar que lo es, porque aporta valor a la sociedad, riqueza y puestos de trabajo. Además, gran parte de las empresas de la comarca son familiares, arraigadas y comprometidas con el territorio. Lo que es bueno para la empresa es bueno para el trabajador.

¿Cómo es la relación con los sindicatos?

Justo ahora se está negociando el convenio colectivo de la provincia de València, pero a nivel FAES hablamos de cuestiones como el Pacte Territorial per l'Ocupació, siempre de manera cordial.

Será un mandato con elecciones municipales, autonómicas y generales. ¿Teme que los políticos le prometan demasiado?

Primero deberíamos hacer una reflexión sobre qué han cumplido de lo que FAES pidió hace cuatro años y cuáles son las reivindicaciones que seguimos teniendo como patronal de la comarca. Hay asuntos en los que se ha avanzado poco.

¿Cree que los proyectos realizados en la Safor con Fondos Europeos Next Generation servirán para cambiar el modelo productivo y beneficiar a la próxima generación?

Muchos de esos fondos han ido a parar a las instituciones públicas y pocos a las empresas, aunque se supone que era dinero para cambiar el modelo hacia la digitalización, la sostenibilidad y la formación. El "kit digital" apenas ha servido para cambiar equipos informáticos y ha habido muchas trabas burocráticas. Era buena idea, pero a las empresas han llegado poco, sobre todo pymes y negocios familiares.

¿Han mejorado los polígonos industriales en la comarca en los últimos años, gracias a inversiones como las del Ivace, o todavía hay algunos sin fibra óptica, depuradora…?

Seguimos preocupados con este tema, y es uno de los asuntos pendientes con las administraciones. Hay polígonos que no han mejorado accesos y siguen igual que hace cuatro años. Si queremos atraer inversiones debemos hacer atractivos los polígonos y estar mejor conectados.

¿Debería ampliarse la Zona de Gran Afluencia Turística a toda Gandia para que el comercio tenga libertad horaria en domingos y festivos en verano y Semana Santa?

Es un asunto que debemos debatir todavía en la federación, porque tenemos a la cooperativa del Centre Històric Comercial, miembro fundador de FAES, pero también a otras asociaciones que estarían por esa libertad horaria.

¿Cómo ve la FP en la comarca? ¿Está adaptada al tejido empresarial de la Safor?

En algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, faltan plazas en la industria o para el mantenimiento de instalaciones eléctricas. En turismo también lo vemos mal, con carencias en cocina o servicios de sala, donde hay escasez de mano de obra cualificada. A todo esto se sigue postergando el Centro Integrado de FP de Gandia. Tampoco mejora el transporte público comarcal, cosa que permitiría que los jóvenes de 16 o 17 años sin carné puedan trasladarse a otra población que sí tiene la oferta educativa que ellos buscan. Mientras esto no mejore tendremos bastantes limitaciones. No obstante, agradezco a todos los institutos el empeño que ponen en la formación.

Por último, una reflexión sobre la economía de la Safor. A veces nos pensamos que somos los mejores, pero en comparación con otras comarcas, aquí no hay tanto dinamismo, es más, un 26 % de la población está en riesgo de pobreza, según la última tasa Arope...

La salud de la economía de la Safor es mejorable, pero creo que es buena. Una prueba es la cantidad de migración que estamos recibiendo, hay sectores donde hay trabajo. Aquí el tejido productivo es diverso, con empresas de gran tamaño, pero también con otras que han prosperado en los últimos años sin salir de la Safor. El turismo no está tirando mucho por las circunstancias coyunturales del mercado, pero es una locomotora. Los grandes retos son lidiar con la inflación que arrastramos desde la pandemia y agravada con la guerra de Ucrania, y facilitar el acceso a la vivienda. Las políticas restrictivas en la comarca están reduciendo la oferta. Debería liberalizarse más suelo para bajar el precio. Las viviendas deben estar bien equipadas, con eficiencia energética y estar hechas con buenos materiales. Entre todos debemos hacer posible que las familias puedan llegar a fin de mes.