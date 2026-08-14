La nueva Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles de Oliva ya tiene fecha y hora de apertura

Ya hay día y fecha para la apertura de puertas de la nueva Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles de Oliva, uno de los acontecimientos más esperados en la ciudad que pretende consolidar el antiguo Centro Olivense como una equipación de referencia en la comarca.

Será el sábado día 12 de septiembre a las 19.30 horas después de un largo proceso de casi veinte años que se remonta a 2009 cuando la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana aprobó el proyecto que, paralizado tres años después, se retomaría en 2023, cuando la actual alcaldesa, Yolanda Pastor, llevó a cabo la firma de la adjudicación de las obras de acabado del edificio con un importe de 1.162.741 euros, de los cuales 633.437 euros han sido financiados por la Generalitat Valenciana y 529.304 euros por parte del Ayuntamiento de Oliva.

Recientemente, el consistorio ha licitado, con un presupuesto de 112.512 euros, el mobiliario del centro cultural y, el pasado mas de julio se aprobó en el pleno una modificación de crédito para incluir una partida de 70.000 euros destinada a la equipación técnica del edificio.

Objetivo de legislatura

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, explica que la reanudación y la finalización de las obras del edificio ha sido uno de los principales objetivos del gobierno municipal de esta legislatura, una prioridad desde el inicio de su mandato para preservar nuestro patrimonio histórico y dotar a nuestros ciudadanos de un centro cultural de primera magnitud.

Al mismo tiempo, agradece la implicación y el esfuerzo a lo largo de estos años de las diferentes administraciones, de los técnicos municipales de los diferentes departamentos del Ayuntamiento que han estado trabajando en este proceso y al arquitecto, con quien ha trabajado estrechamente con un proyecto que une tradición e innovación, adaptándose, en todo momento, a las necesidades de sus usos.

El proyecto une la construcción señorial de estilo barroco de finales del siglo XVIII del Palacio de los Orduña con el edificio anexo, conocido como Centro Olivense, construido en la década de los años 50 del siglo pasado y que recoge el latido y la memoria de la vida social a Oliva a lo largo de numerosas generaciones.

El proyecto ha sido firmado por el prestigioso arquitecto, Salvador Lara Ortega, decano del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de preservar y respetar el espíritu arquitectónico de una época desde una mirada moderna, funcional y sugerente.

Satisfacción

La regidora de Cultura, Teresa Tur, muestra su satisfacción ante esta inminente apertura después de todo el trabajo llevado a cabo, posibilitando la realidad de un epicentro cultural que Oliva reclamaba para poner en valor la cultura como una prioridad con los ciudadanos y a la vez un deber de la administración pública.

La equipación dispondrá de una sala de exposiciones, dos salas de conferencias, las dependencias del Departamento de Cultura y de un bar.

Durante el acto habrá diferentes intervenciones musicales, parlamentos institucionales y la inauguración de la exposición retrospectiva de la obra pictórica de Miquel Vicens con motivo de su nombramiento como Hijo Predilecto.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento de Oliva se invita a todo el vecindario de la ciudad a asistir y hacerlos partícipes de un acontecimiento tan importante como esperado, y a celebrar juntos la apertura de las puertas de su nuevo centro cultural.