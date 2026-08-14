Oliva exige a la CHJ una conexión provisional para regar el campo de fútbol del Morer tras detectar legionela en el agua

Oliva reclama a la Confederación Hidrográfica del Júcar una conexión provisional para regar el campo de fútbol El Morer después de detectar legionela en el agua utilizada para el riego. La propuesta pasa por utilizar temporalmente el agua del pozo del polideportivo mientras se busca una solución definitiva a un problema que se agravó a finales de febrero.

La junta directiva de la UD Oliva paralizó el riego del césped artificial después de que la Conselleria de Sanidad detectara deficiencias en el agua utilizada. Hasta entonces, el sistema se abastecía directamente de un pozo situado en el propio campo, del que se extraía el agua «sin tratar».

El concejal de Deportes de Oliva, Joan Mascarell, explicó ayer que Sanidad realizó una primera inspección el 14 de agosto de 2025. «Acudieron para llevar a cabo una vigilancia preventiva. Sanidad en ningún momento se puso en contacto con nosotros, salvo para preguntarnos si el campo de fútbol era de titularidad municipal. Les trasladamos que la titularidad corresponde a la Federación Española de Fútbol, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de riego», señaló.

Sanidad requirió, como explica Mascarell, posteriormente a la Federación la subsanación de varias deficiencias detectadas en el sistema de riego. La UD Oliva recibió formalmente este requerimiento en enero. El ayuntamiento, según el edil, no recibió ninguna notificación ni requerimiento de Sanidad relacionado con el sistema de riego del campo.

El club asumió las actuaciones que le correspondían de acuerdo con el convenio suscrito con la Federación y contrató a una empresa especializada para llevar a cabo los trabajos de tratamiento, limpieza y desinfección del sistema, además de los correspondientes análisis.

A finales de febrero, las analíticas detectaron la presencia de legionela, lo que provocó el cierre y precintado del sistema de riego. «Fue en ese momento cuando se le comunica a la directiva, pero, por suerte, no ha habido ningún contagio», explicó Mascarell, quien insistió, ante las críticas de la oposición, en que «nosotros desconocíamos la presencia de legionela hasta finales de febrero o principios de marzo».

Durante la rueda de prensa también intervino Enrique Sánchez, vicepresidente de la nueva junta directiva de la UD Oliva. Sánchez explicó que él mismo cortó «los tubos que conducían el agua del pozo hasta el campo para evitar cualquier riesgo». El pozo también permanece precintado, como muestran algunas imágenes a las que ha tenido acceso este diario.

«Necesitamos una solución definitiva»

Mascarell subrayó que «lo más importante ahora es garantizar que el sistema no vuelva a utilizarse hasta que se hayan completado todas las actuaciones necesarias y existan todas las garantías sanitarias correspondientes». Al mismo tiempo, señaló que el ayuntamiento continúa trabajando con el club para que la CHJ autorice, «en el mínimo tiempo posible», una conexión provisional que permita regar desde el pozo del polideportivo.

«Hay que seguir trabajando en una solución definitiva para poder regar. Todos tenemos que remar en la misma dirección para que el campo tenga el agua que merece. Aquí no hablamos de responsabilidades, sino de soluciones», añadió.

En este sentdo, Sanidad les comunicó, como ya informaron desde la directiva, que, para poder regar con todas las garantías sanitarias, es necesario habilitar una sala de aguas que incluya un depósito, un sistema de clorado, una bomba de extracción y un depósito de 25.000 litros.

El club, sin embargo, asegura que no dispone de recursos económicos suficientes para acometer este proyecto, cuyo coste podría rondar los 60.000 euros. En este sentido, Mascarell considera que se trata de «una obra mayor» que debería asumir la propia Federación, ya que el consistorio no forma parte del convenio para el uso de las instalaciones, suscrito entre la Federación y el club.

Noticias relacionadas

«Si tuviésemos convenio, ya habríamos intervenido. Sin embargo, les ofrecemos la cuba municipal para regar cuando lo necesiten y el polideportivo para entrenar mientras llega la respuesta», concluyó.