Oliva firma por primera vez un contrato de servicios de poda para los diferentes espacios públicos y zonas verdes
El ayuntamiento destaca que las actuaciones cumplirán las directrices de la ordenanza municipal de protección del arbolado
Este viernes ha tenido lugar la primera reunión de trabajo entre el Ayuntamiento de Oliva y la empresa adjudicataria del nuevo contrato de servicios de poda, tala, apeo e inspección de árboles y palmeras en los diferentes espacios públicos y zonas verdes.
El montante global del contrato es de 388.878 euros. Ha sido impulsado por la alcaldesa Yolanda Pastor, y por las concejalías de Obras y Servicios y de Urbanismo y Contracción, que dirigen Álvaro Sánchez y Joan Mata.
El nuevo servicio entrará en vigor este lunes, 17 de agosto, y tendrá una duración de tres años, pudiendo prorrogarse uno más. Los trabajos arrancarán con las acciones urgentes detectadas por la Brigada de Parques y Jardines y las labores de mantenimiento ordinario del arbolado de los centros escolares.
La finalidad de la contratación es llevar a cabo la cura y mantenimiento de los árboles y palmeras, así como minimizar el conflicto entre estructuras adyacentes, eliminar partes afectadas por plagas o enfermedades o limitar el riesgo de fallo del árbol o de alguna de sus partes.
Ordenanza y control
Todas las operaciones de poda se ejecutarán siguiendo las directrices de la ordenanza municipal de protección del arbolado y Estándar Europeo de Poda de Árboles, priorizando la integridad del ejemplar, la seguridad pública y la biodiversidad.
Además, se llevarán a cabo reuniones mensuales entre la Alcaldía, las concejalías, la empresa y el personal técnico del Ayuntamiento para evaluar la prestación del servicio e ir determinando el plan de actuación.
Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva, ha manifestado que "la firma de este contrato supone que, primera vez, nuestro pueblo dispondrá de un servicio de poda que, en colaboración de la Brigada Municipal, nos permitirá atender las necesidades de mantenimiento de todos los espacios y zonas verdes del municipio, unos espacios que tal como se indica al inventario de arbolado, ya llega alrededor de los 4.000 árboles".
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