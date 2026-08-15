La CHJ autoriza el uso provisional del pozo del polideportivo para regar El Morer de Oliva tras detectar legionela

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) autorizará la conexión provisional al agua del pozo del polideportivo para regar el campo de fútbol El Morer de Oliva, después de que se detectara legionela a finales de febrero en el agua utilizada hasta ahora para el riego. La presencia de la bacteria, afortunadamente, no ha afectado a ninguno de los deportistas que utilizan estas instalaciones.

Así lo ha confirmado el organismo de cuenca a este diario, después de que el Ayuntamiento de Oliva informara hace unos días de la petición para utilizar este pozo como solución provisional mientras se busca una respuesta definitiva a este problema.

Cabe recordar que la titularidad del campo de fútbol corresponde a la Federación Española de Fútbol, que también es responsable del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de riego. La Federación mantiene un convenio con la UD Oliva para el uso de las instalaciones, por lo que, como explican desde el consistorio, "el ayuntamiento no puede actuar".

La Comisaría de Aguas de la CHJ recibió hace unos días la solicitud para utilizar el pozo del polideportivo con el fin de regar las instalaciones deportivas. Fue la propia junta directiva de la UD Oliva la que decidió paralizar el riego del césped artificial después de que la Conselleria de Sanidad detectara deficiencias en el agua utilizada, así como la presencia de legionela tras unas analíticas realizadas a finales de febrero. Hasta ese momento, el sistema se abastecía directamente de un pozo situado en el propio campo, del que se extraía el agua «sin tratar».

Procedimiento administrativo

Desde la CHJ explican que la solicitud seguirá el procedimiento administrativo habitual y que se resolverá próximamente, aunque avanzan que el organismo de cuenca no pondrá ningún impedimento al uso provisional del agua del pozo para este fin, mientras se soluciona el problema que impide utilizar el sistema de riego propio. Aseguran que se trata de un trámite administrativo que se resolverá favorablemente.

La UD Oliva y el Ayuntamiento de Oliva insisten, no obstante, en que esta medida tendrá carácter provisional y subrayan la necesidad de encontrar una solución definitiva. Hasta ahora, una cuba municipal se ha encargado de regar el campo cuando el club lo ha solicitado o cuando se ha disputado algún partido. Además, el consistorio ha puesto a disposición del club las instalaciones del polideportivo para sus entrenamientos.

Según comunicó Sanidad, para poder volver a utilizar el sistema de riego con todas las garantías sanitarias es necesario habilitar una sala de aguas que incluya un depósito, un sistema de clorado, una bomba de extracción y un depósito de 25.000 litros.

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La UD Oliva, sin embargo, asegura que no dispone de recursos económicos suficientes para acometer este proyecto, cuyo coste podría rondar los 60.000 euros. En este sentido, el concejal de Deportes de Oliva, Joan Mascarell, abordó la situación durante una rueda de prensa y consideró que se trata de «una obra mayor» que debería asumir la propia Federación, ya que el consistorio no forma parte del convenio para el uso de las instalaciones, suscrito entre la Federación y el club.