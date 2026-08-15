Los festivales de Gandia descartan cambiar sus fechas pese al calor extremo y las alertas rojas

El festival Mediterránea encara este sábado su tercera y última jornada en Gandia con las actuaciones, entre otros artistas, de Siloé y La M.O.D.A. El evento musical también trasladará parte de su programación a las calles de la ciudad, con conciertos entre las 12 y las 17 horas. La música, sin duda, será protagonista en la capital de la Safor, aunque los asistentes tendrán que hacer frente, una vez más, a las altas temperaturas.

El verano ha estado marcado en la comarca por el calor extremo y las alertas rojas, una situación que ha obligado a distintos ayuntamientos y asociaciones a replantear algunas de las actividades previstas durante la temporada estival e, incluso, a cancelar actos o castillos de fuegos artificiales ante el calor extremo y el riesgo de incendios.

De hecho, el IX Circuit de Curses Caixa Popular Safor-Valldigna, que arrancó hace unas semanas, decidió, junto a los clubes organizadores de cada localidad, recortar la distancia de algunas de las carreras celebradas este año.

Los festivales se han convertido también en uno de los grandes acontecimientos del verano, pero las altas temperaturas han llevado a sus organizaciones a adoptar medidas para garantizar el bienestar de los asistentes. Es el caso del Pirata Beach, celebrado en Gandia del 8 al 11 de julio, que coincidió con una alerta roja por calor. Ante esta situación, la organización repartió agua y fruta entre los asistentes, especialmente entre quienes se encontraban en la zona de acampada, y habilitó más espacios de sombra. Además, reajustó la programación para que el público pudiera disfrutar del festival en las mejores condiciones. Así, retrasó la apertura de puertas hasta las 19:30 horas y fijó el inicio de la primera actuación a las 20 horas.

Pese a estas circunstancias, ninguno de los dos festivales se plantea, por el momento, cambiar sus fechas. Desde Mediterránea señalan que la organización tiene en cuenta las altas temperaturas, pero descartan trasladar el evento a otro momento del año.

Por su parte, la organización de Pirata Beach apunta que estudiarán la posibilidad de retrasar los horarios de los conciertos en futuras ediciones, aunque mantendrán las fechas del evento. Recalcan que estos eventos son uno de los grandes acontecimientos del verano y, en el caso de Gandia, insiste en que constituyen además un aliciente para los turistas que acuden a disfrutar de la costa.

Otros eventos

Son los dos únicos festivales de la comarca que se celebran durante los meses centrales del verano, ya que Oliva y Tavernes de la Valldigna concentran sus citas al inicio de la temporada estival. Así, el Duna Dorada de Oliva se celebró los días 22 y 23 de mayo, mientras que el Del Poble Fest tuvo lugar el 19 y 20 de junio. Ambas localidades prevén mantener estos eventos en estas fechas, ya que el calor no es tan extremo y, además, buscan desestacionalizar el municipio.

Pese a las altas temperaturas, los asistentes no dudan en acudir a estas citas para disfrutar de la música de sus artistas favoritos. Miles de vecinos de distintos puntos de la comarca y de otros lugares de España se suman año tras año a estos festivales. Muchos de ellos viven la experiencia al máximo y optan por pernoctar en las zonas de acampada habilitadas. Entre el público, las opiniones sobre la posibilidad de replantear las fechas de estos eventos son diversas.

Isabel, Ana y Maite, tres amigas que han llegado al Mediterránea desde Pamplona, consideran que en la Comunitat Valenciana "los festivales deberían organizarse en primavera u otoño, mientras que en el norte durante el verano". Esta opinión también la comparten José Miguel y Anabel, procedentes de Cantabria y Soria respectivamente, quienes señalan que, si las altas temperaturas se mantienen o se agravan durante el verano, "se debería replantear el cambio de fecha".

Para otros asistentes, en cambio, estos eventos musicales deben mantenerse durante los meses de verano. Es el caso de Diego y Lucía, de Toledo, quienes consideran que "se organizan cuando la gente tiene tiempo libre y está de vacaciones". "Si no fuera así, nosotros no podríamos venir", añaden.

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José y Sandra, que han acudido desde Albacete junto a su hija Vega, también comparten esta reflexión. En sus palabras, "llega el verano y ya estás pensando en los festivales. Además, cuando organizas algún viaje ya sabes a qué te expones. Si vienes a Gandia, ya sabes que en agosto hace calor y humedad".