La cara más solidaria del deporte: Un torneo de pádel en el CT Bellreguard para que Lucas, un niño de Gandia, pueda mejorar su calidad de vida
El menor sufre una enfermedad rara que le provoca debilidad muscular progresiva
Lucas necesita una silla de ruedas eléctrica para ganar autonomía y mejorar su calidad de vida. Para recaudar dinero por esta causa se ha programado un campeonato de pádel de carácter solidario, organizado por Biocell by Natali Domna, que se disputará en las instalaciones del Club Tenis Bellreguard este fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto.
Lucas es un vecino de Gandia, de 12 años, que sufre Distrofia Muscular de Duchenne, una enfermedad rara y degenerativa que provoca una debilidad muscular progresiva. Está causada por una mutación en el gen responsable de producir distrofina, una proteína esencial para el correcto funcionamiento de los músculos.
Lucas recibe tratamiento paliativo y participa en un ensayo clínico en el Hospital La Fe de València. El menor acude a diario a sesiones de rehabilitación y clases de natación. Su vida gira en torno a su enfermedad, pero también la de Silvana, su madre, que ha tenido que dejar de trabajar para dedicarse a su hijo en cuerpo y alma.
Visibilidad
El campeonato de pádel en sí sirve de convocatoria, si bien el principal objetivo es darle visibilidad del caso de Lucas y que la gente realice un donativo para poder comprarle la silla de ruedas eléctrica.
Las personas interesadas y aquellas que quieran participar en la competición deportiva pueden ingresar dinero (20 euros es el precio de la inscripción) en el número de cuenta ES61 2100 7592 1002 0022 3052, (concepto: donativo para Lucas Pinto), que ha sido habilitada por su madre.
Los y las deportistas que quieren participar en el campeonato de pádel que tendrá lugar en el Club de Tenis Bellreguard pueden inscribirse hasta el miércoles, 19 de agosto (WhatsApp 722 294 571). Todo el dinero va destinado a la causa de Lucas.
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