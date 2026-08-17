Daimús vive otro momento inolvidable: Francisca Gea Salvador "Paquita" ya tiene su mural por cumplir 100 años

Daimús ha vuelto a vivir un día inolvidable este pasado fin de semana. Una de sus vecinas, Francisca Gea Salvador, 'Paquita', ha cumplido 100 años.

Como no podía ser de otra manera, la jornada ha tenido a Paquita de gran protagonista acompañada de toda su familia y del alcalde de la localidad, Robert Miñana, al frente de la Corporación Municipal y en nombre del municipio.

La centenaria de Daimús, Paquita, ante su imagen en el mural / Ajuntament de Daimús

El Ayuntamiento de Daimús quiere sumarse a la gran alegría de todo el pueblo para felicitar de manera muy especial a Francisca Gea Salvador, cariñosamente conocida por todos nosotros como Paquita, con motivo de su centenario.

La mujer de daimús que cumple 100 años ha recibido numerosas felicitaciones / Ajuntament de Daimús

Daimús ha querido compartir con ella y con toda su familia un día marcado por la emoción y el afecto. El momento álgido de la jornada ha sido la inauguración del precioso mural dedicado a las personas centenarias de esta población, un reconocimiento merecido a toda una vida de historias, esfuerzo y raíces en el pueblo.

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"Gracias, Paquita"

Desde el consistorio y en representación de todos los vecinos y vecinas, "¡Gracias, Paquita, por llenar cada día de luz y de vida a quienes te rodean. ¡Muchas felicidades en nombre de toda la ciudadanía!.