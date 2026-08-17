Lucas Catalá sitúa al Grau de Gandia en el podio mundial universitario de remo con una medalla de bronce por equipos en Canadá
El remero formado en el actual Club de Rem Grau Gandia se cuelga la presea con el cuatro scull mixto de la selección
El gandiense Lucas Catalá, que actualmente compite en las filas del Club Náutico Sevilla, pero se ha formado en el Club de Rem Grau Gandia, ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Universitario de Remo, celebrado este fin de semana en London, Ontario (Canadá).
Catalá ha sido uno de los integrantes del cuatro scull mixto de la selección española junto a Martina Moya (Club Nàutic Amposta), Karla Remacha (Real Círculo de Labradores) y Aleix Rangel (Club Nàutic Amposta).
El bote español afrontaba la final después de lograr la segunda posición en la regata preliminar del sábado. En la lucha por las medallas, el cuarteto nacional se situó tercero desde los primeros compases y mantuvo esa posición durante toda la prueba, cruzando la línea de meta con un tiempo de 6:21.43.
Alemania se proclamó campeona con 6:16.00, mientras que Italia consiguió la plata con 6:19.00.
La cita de London, organizada por la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU), ha reunido a más de 300 deportistas de 20 países en el lago Fanshawe.
La selección española cerró el campeonato con dos metales. Al bronce del cuatro scull mixto se sumó el oro de Koxme Burutaran (C.R.O. Orio) en skiff masculino, tras imponerse en la final al alemán Tom Granitz por apenas seis décimas.
"Don Lucas"
Un bronce mundial que se celebra especialmente en el Grau. Para la familia del Club de Rem Grau Gandia, Lucas es simplemente "Don Lucas" y "desde este fin de semana, el apelativo cuenta también con una medalla mundial como argumento".
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