Oliva renovará el Passeig Marítim Almirall Carròs con una inversión de 435.594 € en menos de cinco meses desde el 21 de septiembre

El Ayuntamiento de Oliva confirma que las obras de adecuación del Passeig Marítim Almirall Carròs (Sector 5) empezarán de forma oficial el 21 de septiembre. Esta actuación integral tiene como objetivo la renovación profunda de un espacio urbano que fue construido a principios de la década de los 90 y que actualmente presenta un importante estado de desgaste y deterioro por el paso de los años. La intervención modificará completamente su aspecto físico, sustituyendo el viejo firme de hormigón por un pavimento drenante que combinará los colores amarillo arena y gris.

La inversión total será de 435.594 € (IVA incluido) íntegramente de fondos municipales. Este precio corresponde a la adjudicación de las obras realizada el pasado 2 de abril de 2026, la cual supuso una baja del 1,76% respecto al presupuesto de licitación. A pesar de que los trabajos podrían haber empezado a finales de junio, el equipo de Gobierno consideró conveniente postergar el inicio hasta finalizar la temporada de verano, para evitar molestias al vecindario y no generar problemas de accesibilidad en las playas durante el periodo turístico.

El mobiliario urbano existente en la actualidad fue adquirido con Fondos Europeos Next Generation del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) en 2025. Por eso, durante la ejecución de las obras se retirará el mobiliario para recolocarlo una vez finalizadas las obras de adecuación del paseo. El importe de la adquisición del mobiliario con Fondos Europeos fue de 23.158 € (IVA incluido).

El trazado e itinerario de los peatones será accesible con una movilidad adecuada para personas con movilidad reducida o con limitaciones sensoriales. El pavimento serán antideslizante, pero sin rugosidades diferentes de las propias de los grabados de las piezas. Como es una plataforma única con total continuidad superficial, se garantiza la accesibilidad total de personas con movilidad reducida.

El concejal de Urbanismo y la alcaldesa de Oliva explican a los vecinos los detalles de la obra / Ajuntament d'Oliva

Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva, ha destacado la importancia de dignificar esta zona: "Este paseo ya viejo por el hecho que ya tiene muchos años y los materiales se han ido desgastando. Esta actuación mejorará el aspecto del paseo, dándole mucha más vida, con unos tonos de colores más vivos. También se mejora la seguridad del peatón, eliminando los riesgos que el mal estado del suelo supone".

Por su parte, Joan Mata, regidor de Urbanismo, Contratación y Patrimonio, ha señalado el carácter necesario de esta línea de trabajo: "Después de todo el trabajo de preparación de los proyectos y de la licitación de las obras, estamos en disposición de empezar unas obras necesarias para la playa de Oliva. Tras el gran esfuerzo hecho para instalar las pasarelas elevadas de acceso en las playas, la renovación de todo el alumbrado público y la adquisición de mobiliario, ahora reunimos a la renovación de este paseo la necesidad de actuación por el gran desgaste que presenta".

Información al vecindario

Las obras tendrán una duración aproximada de 4 meses y medio. La estimación del Ayuntamiento es que para Pascua de 2027, momento en que las playas vuelven a llenarse de visitantes, el paseo pueda estar totalmente abierto al público.

La alcaldesa y el regidor de urbanismo han enviado una carta al vecindario del paseo para informarlos del inicio de las obras y ponerse a su disposición para cualquier incidencia o sugerencia.

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La redacción del proyecto también incluye el paseo Muntanyars, pero dividido en dos fases. En estos momentos, solo se ejecutará la fase correspondiente al tramo de Almirall Carròs, pero el diseño unificado garantiza que, cuando se active la segunda fase en Muntanyars, se mantenga la uniformidad de materiales y diseño para dotar de coherencia estética a dos paseos consecutivos que actualmente presentan aspectos muy diferentes.