No paran de recibir felicitaciones: Gandia reconoce el talento, el esfuerzo y la superación de las hermanas Adriana y Mar Solanes Valero

Adriana y Mar Solanes Valero están viviendo una temporada llena de éxitos en competiciones autonómicas y nacionales, destacando en atletismo duatlón, aquatló y triatlón.

Con su trayectoria, las deportistas integrantes del CA Safor Teika y del Club Triatlón Gandia contribuyen a situar Gandia entre la élite del deporte nacional. Desde el Ayuntamiento de Gandia, el alcalde y el concejal de Deportes les animan a continuar trabajando para lograr nuevos retos y muchos más éxitos.

Adriana cuenta con numerosos títulos de campeona de España en triatlón, duatlón, acuatlón y atletismo al aire libre y pista cubierta, ganadora del clasificatorio Youth para el Europeo, mención especial en la Gala del Deporte de Gandia 2025 y mejor deportista de la Mancomunitat de la Safor Valldigna 2025, entre otros logros.

Campeonas

Su hermana mayor, Mar, es campeona de España en edad escolar y por selecciones autonómicas en campo a través, múltiples podios y top-10 estatales en triatlón, duatlón y atletismo, además de ser convocada por la selección española en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

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Las dos, vecinas de Daimús, no cesan de recibir agasajos. El ayuntamiento de la localidad donde residen también les ha felicitado hace pocos días y las anima a seguir igual.