No paran de recibir felicitaciones: Gandia reconoce el talento, el esfuerzo y la superación de las hermanas Adriana y Mar Solanes Valero
Las integrantes del CA Safor Teika y del Club Triatlón Gandia están consiguiendo grandes resultados
Adriana y Mar Solanes Valero están viviendo una temporada llena de éxitos en competiciones autonómicas y nacionales, destacando en atletismo duatlón, aquatló y triatlón.
Con su trayectoria, las deportistas integrantes del CA Safor Teika y del Club Triatlón Gandia contribuyen a situar Gandia entre la élite del deporte nacional. Desde el Ayuntamiento de Gandia, el alcalde y el concejal de Deportes les animan a continuar trabajando para lograr nuevos retos y muchos más éxitos.
Adriana cuenta con numerosos títulos de campeona de España en triatlón, duatlón, acuatlón y atletismo al aire libre y pista cubierta, ganadora del clasificatorio Youth para el Europeo, mención especial en la Gala del Deporte de Gandia 2025 y mejor deportista de la Mancomunitat de la Safor Valldigna 2025, entre otros logros.
Campeonas
Su hermana mayor, Mar, es campeona de España en edad escolar y por selecciones autonómicas en campo a través, múltiples podios y top-10 estatales en triatlón, duatlón y atletismo, además de ser convocada por la selección española en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.
Las dos, vecinas de Daimús, no cesan de recibir agasajos. El ayuntamiento de la localidad donde residen también les ha felicitado hace pocos días y las anima a seguir igual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de dos décadas de veraneo en la playa de Daimús: 'Somos conscientes de ser propietarios de un pequeño tesoro
- Una comunidad de vecinos de Tavernes de la Valldigna denuncia malos olores, ruidos y problemas de seguridad en un bajo comercial donde viven hasta cinco personas
- Un joven de Daimús se encuentra hospitalizado en la UCI tras caerle una palmera de una comunidad de propietarios
- Domingo y Ramón, pescadores de Gandia: «Con este calor las medusas se quedan cerca de la orilla hasta diciembre»
- La lista de espera en las residencias de Gandia, Oliva, Tavernes y el resto de la Safor baja un 16 % en tres meses, pero aún supera las 5.700 solicitudes
- La Safor se prepara ante la alerta naranja por lluvias y tormentas: Gandia cierra pisicinas municipales y Tavernes aplaza el concierto de Mara Aranda
- Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna disparan la venta de viviendas en el último lustro, pero la obra nueva sigue estancada
- Los festivales de Gandia descartan cambiar sus fechas pese al calor extremo y las alertas rojas