Saforíssims presentará alegaciones para la protección de Sant Jeroni de Cotalba y anima la ciudadanía a participar

Saforíssims Societat Literària presentará alegaciones a la homologación del Sector Norte de Alfauir y el Plan Especial de Protección del Sector Norte de Alfauir con el objetivo de contribuir a garantizar la protección adecuada del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba y de su patrimonio histórico, arqueológico, literario, cultural y paisajístico.

El colectivo Saforíssim argumenta que Sant Jeroni de Cotalba constituye uno de los grandes referentes del patrimonio cultural valenciano. Su importancia histórica y artística, así como la vinculación con figuras fundamentales de la literatura valenciana como Ausiàs March y la familia March, hacen especialmente relevante que cualquier actuación sobre su entorno se haga con las máximas garantías de protección patrimonial.

Desprotección

Saforíssims se ha decidido a presentar alegaciones porque el Plan Especial de Protección del Sector Norte Alfauir supedita la preservación de Sant Jeroni de Cotalba al establecimiento de nuevos usos hoteleros. Por este motivo, establece niveles de protección demasiado bajos en los principales aposentos monacales a fin de facilitar transformaciones intensas de acuerdo con las necesidades hoteleras. Además, "pretende autorizar la construcción de edificaciones e infraestructuras nuevas, disonantes con los valores patrimoniales".

Por otro lado, deja totalmente desprotegido el patrimonio de la familia March sin catalogarlo ni preservarlo de cara al futuro. Un olvido que de ninguna forma se puede dejar pasar dada la importancia que tiene para la cultura valenciana, según Saforíssims.

La sociedad literaria saforense considera que la participación ciudadana es fundamental en este proceso y anima la ciudadanía, las entidades culturales y todas las personas interesadas en la defensa del patrimonio de la Safor a presentar sus propias alegaciones.

Instrucciones

Para facilitar esta participación, la asociación ha puesto a disposición de la ciudadanía un modelo reducido de alegaciones, que se puede descargar y completar con los datos personales. No es necesario redactar unas alegaciones nuevas: el documento preparado por Saforíssims permite presentarlas individualmente una vez completadas los datos correspondientes.

La asociación también ha elaborado unas instrucciones sencillas para presentar las alegaciones telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alfauir. El procedimiento consiste a identificarse con Cl@ve, acceder al trámite «Instancia General», completar los apartados correspondientes, adjuntar el documento de alegaciones en PDF y firmarlo electrónicamente.

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El plazo para presentar las alegaciones finaliza el 2 de septiembre. Saforíssims anima, por lo tanto, la ciudadanía a no dejar pasar este plazo y a participar en el procedimiento de información pública antes del 31 de agosto. Para cualquier aclaración o duda relacionada con el proceso, Saforíssims estará pendiente del correo electrónico saforissims@gmail.com.