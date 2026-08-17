Sergi Vidal volverá a encabezar la candidatura de Compromís en Potries en las elecciones municipales de 2027: "Continuidad no quiere decir inmovilismo"

El actual alcalde de Potries, Sergi Vidal, volverá a encabezar la candidatura de Compromís a la alcaldía del municipio en las elecciones municipales de 2027.

La decisión ha sido adoptada después de varias semanas de conversaciones con su entorno y dentro del colectivo local de Compromís, que ha considerado que la continuidad de Vidal al frente de la candidatura es la mejor opción para dar continuidad al proyecto político que gobierna Potries.

Vidal ha querido remarcar que no se trata de una decisión únicamente personal, sino de una apuesta colectiva por la continuidad de un proyecto que está lejos de ser personalista. "Compromís Potries ha tenido cuatro alcaldías diferentes desde 2003 y para nosotros el relevo es una cuestión importante. Continuidad no quiere decir inmovilismo: incorporar nuevas ideas y nuevas miradas es precisamente el que permite que un proyecto continúo vivo", ha señalado.

En este sentido, el alcalde ha avanzado que es probable que la candidatura de 2027 incorpore también renovación respecto del actual equipo. "El gobierno local tiene que ser capaz de renovarse y continuar avanzando", ha explicado.

Modelo basado en la cultura

De cara a 2027, Compromís reivindicará un modelo de pueblo basado en la cultura, el medio ambiente, la vida comunitaria y la capacidad de Potries para construir un relato propio, sin intentar reproducir necesariamente los mismos servicios o modelos otros municipios.

"Potries es un pueblo pequeño y somos conscientes de nuestros límites, pero esto no significa que tengamos que resignarnos a ser un pueblo limitado. Tenemos que decidir cuáles son las prioridades que más convienen a nuestro vecindario y construir un Potries con identidad propia", ha defendido Vidal.

El alcalde considera que esta manera de entender el municipio ha permitido consolidar un modelo donde la cultura continúa siendo uno de los principales elementos diferenciadores y dónde, durante esta legislatura, Potries ha avanzado también hacia un pueblo más verde, con la plantación de más de un centenar de árboles, la ampliación de espacios verdes y nuevas políticas relacionadas con la gestión de los residuos.

Vidal reivindica, además, que Potries es hoy "un pueblo donde vivir", con una actividad cultural, deportiva y asociativa continuada, una escuela como elemento vertebrador y una vida comunitaria que considera uno de los principales activos del municipio. "No somos simplemente un lugar donde dormir. La gente quiere quedarse y vivir en Potries", ha afirmado.

Sergi Vidal, en uno de los muchos actos en los que ha participado como alcalde de Potries / Levante-EMV

La candidatura de Compromís busca afrontar la próxima legislatura con tres grandes áreas prioritarias: vivienda, agricultura y comercio.

En materia de vivienda, el objetivo será explorar nuevas herramientas porque vivir en Potries continúo siendo posible, especialmente para las personas jóvenes que se quieren quedar. En agricultura, el reto es actuar ante el abandono del campo; "ya hemos tenido algunas ideas y estamos buscando recursos para ejecutarlas", afirma el alcalde. Y en cuanto al comercio, el gobierno Compromís ya planea facilitar la implantación de nuevos negocios y reforzar el tejido comercial local.

A esta hoja de ruta se suman tres proyectos estratégicos que el gobierno municipal pretende continuar impulsando: la residencia para personas mayores, la recuperación del Rajolar y la ejecución del acceso sur en el municipio.

Tres proyectos

Sobre la residencia, Vidal ha asegurado que, a pesar de que la Generalitat "ha abandonado Potries", mantendrá abiertas todas las vías para conseguir que esta infraestructura pueda ser una realidad. En el caso del Rajolar, el objetivo es recuperar una zona actualmente degradada y convertirla en un nuevo espacio verde que conecto el pueblo con la montaña; "el gobierno local ya trabaja intensamente para conseguir financiación para la regeneración". En cuanto al acceso sur, el proyecto pactado con la Diputación busca consolidar la actividad de la zona industrial y, al mismo tiempo, reducir al máximo las molestias para el vecindario próximo.

Escuchar a la ciudadanía

Vidal ha reivindicado también su voluntad de empezar una nueva etapa de escucha directa con el vecindario. "Seguro que nos hemos equivocado. Hemos tomado muchas decisiones, somos personas y no lo hemos hecho todo bien. Precisamente por eso queremos abrir espacios para escuchar directamente qué qué podemos mejorar", ha explicado.

En este sentido, la candidatura quiere reforzar los mecanismos de escucha y conversación directa con los vecinos y vecinas, más allá de los canales habituales de participación. "Hemos intentado ser accesibles, pero sabemos que a veces la gente no quiere molestar o no encuentra el momento para decirte las cosas. Queremos dar un paso más y generar espacios de tú a tú, sin filtros", ha concluido Vidal.

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La candidatura definitiva de Compromís Potries y el programa electoral para las elecciones municipales de 2027 se concretarán en los próximos meses.