El último bando: las mujeres que aún anuncian los entierros por las calles de Oliva y Tavernes de la Valldigna

«Cofrades i confraresses de totes les confraries, qui vulga anar a l’enterro del nostre germà (nombre del difunto y, si lo tiene, el apodo), serà hui a les...». Hay frases que forman parte de la memoria de un municipio. Se trata de voces que, con el paso de los años, se han convertido en cultura de pueblo. En Oliva, cuando esta llamada resuena por las calles, los vecinos saben que quien viaja en el interior del coche anunciando el último adiós es Dora Jordà, conocida popularmente como «l’andanera». Su voz acompaña a las familias en uno de los momentos más íntimos y, al mismo tiempo, mantiene viva una tradición que forma parte del paisaje sonoro de la ciudad.

Una estampa similar se repite en Tavernes de la Valldigna, donde es Yolanda Lomas, con la ayuda de su marido Salva, quien recorre las calles de la localidad con su vehículo para anunciar los entierros a través de la megafonía instalada en él. En este caso, el mensaje es más sobrio y directo: «Necrològica de...», seguido del nombre de la persona fallecida, de quién era familiar, dónde vivía y el lugar y la hora del entierro o de la misa.

Son dos voces, dos pueblos y una misma forma de acompañar el duelo: anunciar por las calles el último adiós. Durante el recorrido, que puede prolongarse hasta cuatro o cinco horas, son muchos los vecinos y vecinas —especialmente personas mayores— que salen a la calle para conocer quién ha fallecido. «Vamos bastante despacio. El coche circula siempre en primera, pero, aun así, hay quienes se detienen en mitad de la calle para escuchar el bando», reconocen ambas.

De hecho, en ocasiones, algunos vecinos se acercan al vehículo para conocer la identidad del difunto. «Te preguntan quién es. Como solemos llevar la esquela en el teléfono, les mostramos la imagen», explica Yolanda. Son las propias funerarias las que se ponen en contacto con ellas para que anuncien el fallecimiento cuando la familia así lo desea.

Tradición

Dora se adentró en este oficio hace 35 años. Recuerda que, anteriormente, era un hombre quien recorría las calles de Oliva con su moto para anunciar los fallecimientos. «Salía sobre las seis de la mañana para que se enteraran los hombres que iban a trabajar al campo», recuerda. Con el tiempo, aquella tarea llegó hasta ella casi por casualidad, ya que una de las funerarias se lo propuso inicialmente a su marido, quien, tras encontrar otro empleo, le trasladó la propuesta.

En Tavernes, la tradición tiene incluso más recorrido familiar. Yolanda empezó unos años después. Su marido, Salva, explica cómo fue evolucionando el oficio dentro de su familia. «Fue mi tío quien empezó. No solo anunciaban las muertes, también hacían anuncios publicitarios -ahora ayuntamientos y asociaciones también contratan este servicio-. Después lo asumió mi tía al quedarse sin trabajo. Yo se lo grababa y ella recorría las calles. Estuvo unos doce años», relata.

Cuando su tía se jubiló, tomó el relevo su primo, con la ayuda de la familia. Ahora es Yolanda quien mantiene viva esta tradición mientras Salva colabora con las grabaciones.

La tecnología ha transformado la manera de preparar los bandos, pero no el ritual. Si antes las grabaciones se realizaban en cintas de casete y posteriormente en CD, ahora Yolanda utiliza una aplicación, mientras que Dora lo hace mediante un USB y equipos digitales para reproducir los mensajes a través de los altavoces instalados en el vehículo.

También han cambiado las formas de comunicación. La proliferación de las redes sociales y, especialmente, de los grupos de WhatsApp ha reducido el número de familias que recurren a la megafonía. La pandemia de la Covid-19 acentuó todavía más ese descenso. «No podíamos salir a la calle y, por lo tanto, la costumbre fue cayendo», explica Yolanda.

Hace décadas, cuando todavía no había teléfonos móviles, la comunicación funcionaba de otra manera. «Venía la Policía Local y te avisaba de que la funeraria te estaba buscando», recuerda Dora. Hoy, la tecnología permite localizar a las familias, preparar las grabaciones y distribuir la información en cuestión de minutos. Sin embargo, ellas siguen recorriendo las mismas calles.

Aun así, la tradición resiste. «Ahora anunciaremos un 60 % de las personas que fallecen», calcula Dora. Y, aunque la mayoría de las esquelas se comunican en valenciano, en alguna ocasión incluso ha tenido que realizar el anuncio en inglés.

Sin vacaciones

Detrás de esta tradición hay también un trabajo que ambas califican de «muy sacrificado». La disponibilidad tiene que ser prácticamente absoluta. «Necesitas tener total disponibilidad porque igual te avisan de un fallecimiento el día de Navidad o Año Nuevo y tienes que salir», explica Yolanda. En alguna ocasión han llegado a realizar hasta tres anuncios en un mismo día.

Dora lo resume con una frase que refleja hasta qué punto este trabajo condiciona su día a día: «Cuando termina la jornada y no te han llamado es cuando te das cuenta de que ese día has librado».

Los recorridos también requieren paciencia y conocimiento de las calles. El coche debe circular en primera marcha para que el mensaje pueda escucharse con claridad y, al mismo tiempo, ellas conocen aquellos puntos donde los vecinos suelen detenerse para escuchar. «Cuando hay muchos coches, tienes que parar para que pasen. Algunos no respetan», coinciden. Para desconectar de la tensión del tráfico y de las largas jornadas, Yolanda reconoce que suele ponerse música dentro del coche mientras realiza el recorrido.

Con fecha de caducidad

Aunque ambas mantienen esta labor, son conscientes de que se trata de una tradición que podría desaparecer con ellas. «La gente joven no suele querer», señala Yolanda, convencida de que se trata de una costumbre estrechamente ligada a la cultura de los pueblos. Dora tampoco ve un relevo claro. «Esto no tiene futuro. En mi casa no querrán seguir», admite.

Noticias relacionadas

Pero mientras ellas sigan encendiendo los altavoces y poniendo el coche en primera, estas voces seguirán formando parte de la vida cotidiana de ambos municipios.