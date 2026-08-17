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La Vital estrena la primera tienda Mango Teen de la Safor para el público joven

El centro comercial amplía su oferta con esta apertura

La Vital inaugura Mango Teen.

La Vital inaugura Mango Teen. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Gandia

El Centro Comercial La Vital ha incorporado recientemente una nueva tienda. Esta propiedad de MERLIN Properties inauguró el pasado 13 de agosto, la primera tienda Mango Teen de la comarca de la Safor, un hecho que refuerza su oferta comercial dirigida al público joven y familiar.

Con esta incorporación, La Vital mantiene su apuesta por ampliar su oferta comercial con propuestas adaptadas a nuevos perfiles de consumidor y refuerza, así, su posicionamiento como principal destino de compras y ocio de la comarca. La nueva tienda, que cuenta con 320 metros cuadrados de superficie, ofrecerá una amplia selección de moda, calzados y complementos adaptados a las últimas tendencias.

Fundada en Barcelona en 1984, Mango es una de las compañías de moda más reconocidas a nivel internacional. A lo largo de su trayectoria, la firma ha diversificado su oferta a través de distintas líneas especializadas como Woman, Man, Kids, Home y, más recientemente, Mango Teen, creada para acompañar a los jóvenes en la transición entre la moda infantil y la de adultos.

Con una oferta adaptada al público adolescente, Mango Teen responde a las nuevas preferencias de consumo de este segmento y combina tendencia, versatilidad y diseño. Su llegada a La Vital permitirá a las familias de la Safor acceder por primera vez a una marca especializada en moda para adolescentes

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Con esta apertura, La Vital refuerza su posicionamiento como referente comercial de la comarca, mediante la incorporación de operadores que responden a las nuevas tendencias de consumo y a las necesidades de públicos cada vez más diversos.

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