Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSPV Tavernes ValldignaPlaga garrapatasMunicipios alerta por calor hoyTemperatura Mar MediterráneoAviso rojo calor Comunitat ValencianaCierre espacios ValenciaCañizares
instagramlinkedin

La Divina Pastora une los municipios de Barx y Cantillana (Sevilla) con motivo del 25 aniversario de la hermandad de la Safor

La agrupación se gestó a raíz de un viaje de vecinos y vecinas barxeros a la localidad andaluza hace un cuarto de siglo

La procesión de la Divina Pastora de Barx, en una imagen del año pasado

La procesión de la Divina Pastora de Barx, en una imagen del año pasado / @jorgedonet

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La Divina Pastora es el nexo de unión entre Barx y Cantillana (Sevilla). Ambos municipios tienen fiestas en su honor y la devoción por esta virgen va a propiciar un encuentro entre las hermandades marianas de estas localidades. Será este sábado, 22 de agosto.

El motivo es la celebración del 25 aniversario de la fundación del colectivo de Barx y la razón de que viaje la agrupación sevillana hasta la Safor es que la hermandad barxera se formó a raíz de una visita que un grupo de vecinos y vecinas realizaron a Cantillana hace, precisamente, 25 años.

La Divina Pastora de Barx ha invitado a su homónima de Cantillana a la jornada del sábado 22 de agosto. Las dos agrupaciones compartirán las celebraciones desde media mañana con motivo de la misa y por la tarde con la ofrenda floral y la procesión.

Homenaje

La fiesta también incluye un homenaje a los barxeros y barxeras que viajaron a Cantillana hace 25 años y fueron fundadores y fundadoras de la hermandad. Se incluye en los actos la mascletà, cena y verbena.

La procesión de la Divina Pastora en Barx ha sido declarada oficialmente Fiesta de Interés Turístico Local. La Generalitat Valenciana ha distinguido esta festividad en honor a la Divina Pastora y este año se celebra de una manera especial al tratarse del 25 aniversario de la hermandad barxera.

La localidad recibió la noticia el pasado mes de junio, ya que "pone en valor nuestra tradición más querida y destaca la importancia que tiene para todo nuestro municipio".

Noticias relacionadas

La presidenta de la Divina Pastora de Barx, Andrea Muñoz, ha expresado su entusiasmo ante las celebraciones del sábado y anima a toda la población a participar en los actos programados dentro de las fiestas mayores del municipio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Más de dos décadas de veraneo en la playa de Daimús: 'Somos conscientes de ser propietarios de un pequeño tesoro
  2. El último bando: las mujeres que aún anuncian los entierros por las calles de Oliva y Tavernes de la Valldigna
  3. Una comunidad de vecinos de Tavernes de la Valldigna denuncia malos olores, ruidos y problemas de seguridad en un bajo comercial donde viven hasta cinco personas
  4. Un joven de Daimús se encuentra hospitalizado en la UCI tras caerle una palmera de una comunidad de propietarios
  5. La lista de espera en las residencias de Gandia, Oliva, Tavernes y el resto de la Safor baja un 16 % en tres meses, pero aún supera las 5.700 solicitudes
  6. No paran de recibir felicitaciones: Gandia reconoce el talento, el esfuerzo y la superación de las hermanas Adriana y Mar Solanes Valero
  7. Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna disparan la venta de viviendas en el último lustro, pero la obra nueva sigue estancada
  8. Los festivales de Gandia descartan cambiar sus fechas pese al calor extremo y las alertas rojas

La Divina Pastora une los municipios de Barx y Cantillana (Sevilla) con motivo del 25 aniversario de la hermandad de la Safor

La Divina Pastora une los municipios de Barx y Cantillana (Sevilla) con motivo del 25 aniversario de la hermandad de la Safor

La Safor, ante una nueva alerta roja: Piscinas gratuitas en Gandia, cierre de parajes en Tavernes y suspensión del concurso de arena en Daimús

La Safor, ante una nueva alerta roja: Piscinas gratuitas en Gandia, cierre de parajes en Tavernes y suspensión del concurso de arena en Daimús

El presidente del PP, Víctor Soler, impulsa una iniciativa para dar voz a los jóvenes y "hacerles protagonistas de la Gandia del cambio"

El presidente del PP, Víctor Soler, impulsa una iniciativa para dar voz a los jóvenes y "hacerles protagonistas de la Gandia del cambio"

Víctor Dídac García, del Grau de Gandia, llama a las puertas de la selección española de voleibol

Víctor Dídac García, del Grau de Gandia, llama a las puertas de la selección española de voleibol

La feligresa Consuelo Vallcanera Climent recibe el XIII Premi de la Parròquia Sant Roc de Oliva

La feligresa Consuelo Vallcanera Climent recibe el XIII Premi de la Parròquia Sant Roc de Oliva

Gandia blinda el padrón contra el fraude y vigilará las viviendas con más de ocho empadronados

Gandia blinda el padrón contra el fraude y vigilará las viviendas con más de ocho empadronados

Germán e Isabel, de veraneantes desde hace más de tres décadas a vecinos: "Estamos enamorados de Bellreguard y de su gente"

Germán e Isabel, de veraneantes desde hace más de tres décadas a vecinos: "Estamos enamorados de Bellreguard y de su gente"

El PSPV de Tavernes de la Valldigna exige explicaciones al PP por el bajo de un concejal usado como vivienda

El PSPV de Tavernes de la Valldigna exige explicaciones al PP por el bajo de un concejal usado como vivienda
Tracking Pixel Contents