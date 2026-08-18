La Divina Pastora une los municipios de Barx y Cantillana (Sevilla) con motivo del 25 aniversario de la hermandad de la Safor
La agrupación se gestó a raíz de un viaje de vecinos y vecinas barxeros a la localidad andaluza hace un cuarto de siglo
La Divina Pastora es el nexo de unión entre Barx y Cantillana (Sevilla). Ambos municipios tienen fiestas en su honor y la devoción por esta virgen va a propiciar un encuentro entre las hermandades marianas de estas localidades. Será este sábado, 22 de agosto.
El motivo es la celebración del 25 aniversario de la fundación del colectivo de Barx y la razón de que viaje la agrupación sevillana hasta la Safor es que la hermandad barxera se formó a raíz de una visita que un grupo de vecinos y vecinas realizaron a Cantillana hace, precisamente, 25 años.
La Divina Pastora de Barx ha invitado a su homónima de Cantillana a la jornada del sábado 22 de agosto. Las dos agrupaciones compartirán las celebraciones desde media mañana con motivo de la misa y por la tarde con la ofrenda floral y la procesión.
Homenaje
La fiesta también incluye un homenaje a los barxeros y barxeras que viajaron a Cantillana hace 25 años y fueron fundadores y fundadoras de la hermandad. Se incluye en los actos la mascletà, cena y verbena.
La procesión de la Divina Pastora en Barx ha sido declarada oficialmente Fiesta de Interés Turístico Local. La Generalitat Valenciana ha distinguido esta festividad en honor a la Divina Pastora y este año se celebra de una manera especial al tratarse del 25 aniversario de la hermandad barxera.
La localidad recibió la noticia el pasado mes de junio, ya que "pone en valor nuestra tradición más querida y destaca la importancia que tiene para todo nuestro municipio".
La presidenta de la Divina Pastora de Barx, Andrea Muñoz, ha expresado su entusiasmo ante las celebraciones del sábado y anima a toda la población a participar en los actos programados dentro de las fiestas mayores del municipio.
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