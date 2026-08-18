La feligresa Consuelo Vallcanera Climent recibe el XIII Premi de la Parròquia Sant Roc de Oliva

Este domingo y con motivo de la festividad de Sant Roc, titular de la parroquia de Oliva, tuvo lugar una eucaristía muy emotiva y familiar que reunió la comunidad parroquial alrededor de la fe, la gratitud y la alegría compartida. Fue presidida un año más por el cura párroco, Javier Catalá.

En este clima de celebración y encuentro, estuvieron acompañados por el Padre Oltra y por el Padre Ronald, este en su último día de servicio a la parroquia. Sus palabras, llenas de proximidad y emoción, conmovieron profundamente a los asistentes y quedarán siempre en el recuerdo con aprecio y agradecimiento por el camino compartido a lo largo de este tiempo en común.

La eucaristía tuvo un momento especialmente significativo con la entrega del premio en su XIII Edición Premis Sant Roc a la feligresa Consuelo Vallcanera Climent, un reconocimiento muy merecido por su apostolado, testigo de su generosidad, dedicación y compromiso con la parroquia y la comunidad a lo largo de prácticamente toda su vida.

Consuelo Vallcanera Climent con el párroco de Sant Roc, Javier Català / Levante-EMV

El cura párroco Javier Catalá le entregó el diploma acreditativo del galardón en el que figura el salmo "El celo de tu casa me devora" y la parroquia le da las gracias "por su colaboración económica y por su postulado en nombre de toda la parroquia".

Miquel Vicens

Al acabar la celebración, los asistentes pudieron contemplar también una muestra de la última fase del retablo que lucirá la parroquia, presentada por el célebre pintor Miquel Vicens, que pronto será declarado "Fill predilècte d’Oliva". Se trata de una obra que pronto enriquecerá notablemente este templo y que nace del talento, la sensibilidad artística y el aprecio de su autor.

El propio artista estuvo presente en el acto en el que se pudo apreciar a sus figuras y ángeles tan peculiares que forman parte también del entramado del retablo "L'última veritat", proyecto que nació en mayo de 2023 y estará concluido a lo largo del próximo año 2027 con su instalación definitiva.

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En esta última parte del retablo de abajo aparece la Escalera de Jacob y los 30 peldaños de San Juan Climaco en ambos lados, que vienen a complementar el Juicio Final, cuyo elemento central principal es el Cristo Redentor, con la Virgen María a su izquierda y San Juan Bautista a la derecha con los ángeles y trompetas anunciadoras. El arcángel San Miguel pesando las ánimas, San Pedro y San Pablo con las llaves del cielo y el pergamino en los laterales del rosetón.