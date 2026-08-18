Víctor Dídac García, del Grau de Gandia, llama a las puertas de la selección española de voleibol

Víctor Dídac García, jugador del Grau de Gandia que milita en el Club Voleibol Playas de Benidorm, participa en la concentración nacional de tecnificación, que organiza la Real Federación Española de Voleibol en Soria.

Esta actividad reúne a deportistas masculinos y femeninos nacidos entre los años 2012 y 2013 con un total de 20 plazas masculinas y 20 femeninas, dentro del trabajo de tecnificación del grupo de edad que, a partir de septiembre de 2026, formará parte del seguimiento para futuras convocatorias de la selección nacional sub15.

El objetivo de esta concentración es seguir preparando al grupo de jugadores/as que trabajará de cara al WEZA clasificatorio para el Campeonato de Europa sub16, previsto para 2027.

Paso importante

Sin duda, un paso importante para un joven jugador que inició su andadura en el CEIP Joan XXIII del Grau de Gandia y que hace dos años ingresó de forma simultánea en el PED de Cheste y en el CV Playas de Voleibol como parte del acuerdo de colaboración firmado en su momento entre los clubes CV Arenas de Gandia y el de Benidorm.

Una vez finalizada esta concentración Dídac continuará su formación en el club alicantino con la vista puesta en el gran objetivo final de entrar en la concentración permanente de la selección española en fechas no muy lejanas.

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Orgullo para el Grau y una muestra de lo bien que se está trabajando en la base tanto en el CV Arenas de Gandia como en el CV Playas de Benidorm.