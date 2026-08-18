El presidente del PP, Víctor Soler, impulsa una iniciativa para dar voz a los jóvenes y "hacerles protagonistas de la Gandia del cambio"
#SinFiltros es un nuevo espacio de participación dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años para escuchar sus propuestas e implicarlos en el futuro de la ciudad
El portavoz del Partido Popular de Gandia, Víctor Soler, ha presentado #SinFiltros, una nueva iniciativa con la que pretende abrir un espacio de diálogo permanente con los jóvenes de la ciudad y hacerles protagonistas del proyecto de cambio que el Partido Popular está construyendo para 2027.
Lejos del formato de un podcast o una entrevista convencional, #SinFiltros nace como un punto de encuentro donde jóvenes de entre 18 y 35 años podrán expresar con total libertad sus inquietudes, plantear propuestas, compartir experiencias y debatir sobre la Gandia que quieren para los próximos años.
Para Soler, "durante demasiado tiempo se ha hablado de los jóvenes sin contar con ellos. Nosotros queremos hacer justamente lo contrario: escucharles, conocer qué les preocupa y construir juntos una ciudad con más oportunidades".
El portavoz popular ha asegurado que esta iniciativa responde a una forma distinta de entender la política: "No creemos en despachos cerrados ni en decisiones tomadas de espaldas a la gente. Si queremos transformar Gandia, necesitamos que quienes más años van a vivir esa ciudad participen desde el primer momento".
Soler ha insistido en que los jóvenes "no son solo el futuro de Gandia, son también su presente", por lo que considera imprescindible que tengan un papel activo en el diseño de las políticas municipales. "Queremos darles el espacio que les corresponde. Que puedan hablar sin filtros, aportar ideas y formar parte del proyecto del cambio que muchos gandienses ya reclaman", ha afirmado.
Llamamiento a los jóvenes
La primera edición de #SinFiltros servirá como punto de partida de un movimiento abierto a la participación de cualquier joven de Gandia que quiera implicarse y aportar su visión sobre la ciudad.
Por ello, Víctor Soler ha hecho un llamamiento a todos los jóvenes de entre 18 y 35 años para que participen en las próximas sesiones: "Quiero escucharos personalmente. Quiero conocer vuestras ideas, vuestras preocupaciones y también vuestras ilusiones. Si queremos construir una Gandia mejor, vuestra voz tiene que estar presente desde el principio".
Las personas interesadas podrán inscribirse a través de las redes sociales de Víctor Soler, enviando un mensaje por Instagram, TikTok o cualquiera de sus perfiles, para participar en las próximas ediciones de #SinFiltros.
El video del primer encuentro estará disponible este martes, 18 de agosto, a partir de las 21:00h completo en el canal de YouTube Víctor Soler Beneyto y algunas partes estarán también en Instagram, TikTok y Facebook de Víctor Soler.
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