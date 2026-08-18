El PSPV de Tavernes de la Valldigna exige explicaciones al PP por el bajo de un concejal usado como vivienda

El PSPV de Tavernes de la Valldigna exige explicaciones al PP tras la denuncia presentada por la comunidad de propietarios del inmueble situado en la Plaça l’Església, número 20, de la localidad. Como adelantó Levante-EMV, los residentes denuncian malos olores, ruidos y problemas de seguridad que, según señalan, generan los inquilinos que viven en un bajo catalogado como inmueble de uso comercial.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, los vecinos conviven con esta situación desde hace dos años, cuando el local fue alquilado a una pareja por su propietario, que, a su vez, es concejal del Partido Popular. El edil atendió a este diario, aunque declinó hacer declaraciones, y señaló que se encuentra tramitando la regularización del inmueble.

Tras conocer la denuncia, los socialistas consideran que «la portavoz del PP, Eva Palomares, debería explicar qué opina del hecho de que un concejal de su grupo sea propietario de un bajo comercial». Asimismo, se preguntan: «Si ya era conocedora de esta situación irregular, ¿qué ha hecho durante todo este tiempo? ¿Por qué ha guardado silencio ante una situación que afecta a un concejal de su propio grupo y que está perjudicando a una comunidad de vecinos?».

Los vecinos, que también han trasladado su queja al Síndic de Greuges, lamentan las condiciones del inmueble, un pequeño espacio que, según los informes e inspecciones realizados por la Policía Local y el consistorio, no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad exigibles para un uso residencial.

"Antes de que ocurra una desgracia"

Ante esta situación, el PSPV reclama que «se tomen medidas antes de que ocurra una desgracia» y que «el Partido Popular reaccione antes de que alguien más se pronuncie». Los socialistas recuerdan, además, que el propio PP utilizó esta situación durante una campaña electoral, según señalan en su comunicado.

El partido muestra asimismo su preocupación por «la seguridad de las personas». Los vecinos ya explicaron a este diario que el problema afecta «directamente a la salud y a la vida» de quienes residen en el edificio. Según relataron, «no podemos comer en el salón ni mantener las ventanas abiertas por el olor constante. Además, el aire acondicionado emite ruidos muy elevados».

A estas molestias se suma, según los residentes, la preocupación por la seguridad. «Cocinan con gas y no existe ningún tipo de ventilación ni disponen de extracción de humos», explican. «Llevamos toda la vida viviendo con total tranquilidad y estos dos años han sido una pesadilla», insisten.

En este sentido, los socialistas agradecen que «no haya ocurrido ninguna desgracia», ya que, a su juicio, «no podemos esperar a que pase algo grave para actuar».

El PSPV defiende que «la solidaridad es imprescindible, pero ayudar significa buscar una alternativa digna, legal y, sobre todo, segura. El bienestar de las personas debe prevalecer siempre».

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Por último, los socialistas insisten en que «los representantes públicos deben ser los primeros en dar ejemplo y en cumplir aquello que exigimos a los demás. Ante una situación como esta, queda muy claro el lugar que ocupa cada uno».