La Safor, ante una nueva alerta roja: Piscinas gratuitas en Gandia, cierre de parajes en Tavernes y suspensión del concurso de arena en Daimús

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un nuevo aviso rojo en la comarca de la Safor para este miércoles 19 de agosto, ya que se pueden alcanzar los 44 grados. Ante esta situación, los distintos ayuntamientos han puesto en marcha una serie de medidas y recuerdan la importancia de una hidratación constante, protegerse frente al sol y, especialmente, prestar atención a los colectivos vulnerables, como personas mayores, enfermos o niños.

Así, el Ayuntamiento de Gandia ha anunciado la suspensión de las actividades deportivas municipales al aire libre, excepto las acuáticas, mientras dure el aviso rojo por altas temperaturas. Además, y a causa del riesgo extremo de incendios forestales, está prohibido hacer fuego o utilizar maquinaria que pueda generar chispas.

El consistorio, a su vez, amplía los horarios de las piscinas de Beniopa y Roís de Corella hasta las 22:30 horas, con acceso libre hasta completar aforo.

En esta ocasión, también se ponen a disposición de la ciudadanía los refugios climáticos (espacios públicos climatizados), ubicados en los centros sociales de Corea y Joan Climent, así como el Museu Arqueològic. Estos edificios estarán abiertos desde las 10 h hasta las 20:00 h. El resto de centros sociales y bibliotecas están abiertos en el horario habitual.

Tavernes de la Valldigna también ha activado esta mañana su Cecopal para establecer una serie de medidas adicionales. El consistorio recuerda que se activa el riesgo extremo de incendios, por lo que está prohibido el acceso a las zonas forestales y transitar por las sendas de la montaña.

Control espacios naturales

Así, la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil mantienen un dispositivo especial de vigilancia y control de los espacios naturales de Tavernes, por lo que se acordonarán estas zonas para evitar que cualquier persona o vehículo acceda a estos parajes. En este sentido, el consistorio pide a la ciudadanía que respete la señalización y no retire las vallas y las cintas perimetrales policiales.

La localidad, por otra parte, también permite el acceso libre y gratuito, de 15 h a 21 h, a la piscina municipal hasta completar aforo.

Almiserà, por su parte, había organizado una visita guiada y teatralizada en el Parc del Molí para este miércoles, que también ha sido suspendida por la alerta roja por altas temperaturas.

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