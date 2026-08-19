La caída de un pino de grandes dimensiones en la playa de Gandia causa una herida leve y daños materiales

Menudo susto se han llevado en la playa de Gandia este miércoles a consecuencia de la caída al suelo de un pino, que se ha roto prácticamente por la mitad. Cabe destacar que el ejemplar pertenece a una comunidad privada de vecinos.

El suceso ha acaecido sobre las 15.30 horas de este miércoles, 19 de agosto, a la altura del nº 6 de la calle Menorca de la playa de Gandia, detrás del complejo la Ducal.

Varioa coches han resultado afectados por la caída de un árbol en la playa de Gandia / Levante-EMV

El árbol, de gran volumen y altura (entre 5 y 6 metros) se ha rajado y ha caído encima de un coche que circulaba por la zona en ese momento con cuatro ocupantes en su interior: un hombre, una mujer y dos niños de 7 y 5 años, resultando herida leve la señora debido a los arañazos que le han podido causar las ramas del vegetal.

La alerta roja por altas temperaturas ha comportado que fueran pocos los vecinos que se encontraban en la calle en ese momento.

El pino caído al suelo en la playa de Gandia tras romperse por la mitad / Levante-EMV

El árbol, muy cargado de ramas, se ha resquebrajado de manera inesperada y también ha causado daños materiales leves en varios de los vehículos aparcados en la calle. En el momento de elaborar esta información aún no habían trascendido los motivos de la caída del árbol, aunque se descarta que haya podido ser por el viento.

Policía Local y Bomberos

Han intervenido algunas patrullas de la Policía Local y varias dotaciones de Bomberos. Los agentes de la policía han perimetrado la zona del suceso para controlar el tráfico rodado y la seguridad de los transeúntes mientras que los bomberos se han encargado de cortar las ramas con una motosierra. La Policía Local se ha puesto en contacto con Grúas Gandia para que enviara a la zona una máquina con el propósito de retirar cuanto antes el árbol caído de la calle.

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Según confirma la Policía Local, el pino pertenece a una comunidad privada de propietarios de la zona, por lo que también ha acudido al lugar del suceso la persona representante de la empresa administradora de fincas para valorar lo sucedido.