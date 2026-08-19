El concejal de Deportes de Oliva, Joan Mascarell, plantea su dimisión «por motivos personales» tras las críticas por la gestión de la legionela en el riego del Morer

El concejal de Deportes de Oliva, Joan Mascarell, se plantea dimitir de su cargo «por motivos personales». Así lo ha confirmado el propio edil a Levante-EMV, aunque asegura que todavía no ha tomado una decisión definitiva. Mascarell ha querido, no obstante, hacer balance de su gestión durante la legislatura, marcada en las últimas semanas por las críticas de la oposición y sus socios de gobierno, UCIN, tras detectarse legionela en el sistema de riego del campo de fútbol del Morer.

«Sería una decisión personal porque es duro ver todas las críticas que estoy recibiendo», explica Mascarell. Unas semanas atrás la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ya le retiró la delegación de Actividad. Una decisión que UCIN se atribuyó como condición para, según explicó la formación, no respaldar la moción en la que se reclamaba una comisión de investigación para aclarar la gestión del edil y su posible vinculación con la UD Oliva y el bar El Morer.

Mascarell defiende su actuación y asegura que «nadie puede poner en duda la gestión» y que las críticas «no tienen ninguna justificación». «La gente sabe cómo soy y nunca he escondido nada. A nivel de gestión no ha sido tan doloroso como se está diciendo», afirma.

El concejal también asegura haber recibido insultos a través de perfiles falsos y anónimos. «La política no es eso. Está para gestionar y trabajar de la mejor manera posible», sostiene.

Críticas de sus socios de gobierno

UCIN ha reclamado responsabilidades políticas por la gestión de la legionela detectada en el agua de riego del campo del Morer. En un comunicado, la formación sostiene que «la concejalía de Deportes confirmó que disponía de los resultados que alertaban de la presencia de legionela» y denuncia que esta información no se trasladó a los padres y madres, jugadores y jugadoras ni, según señala, al conjunto del ayuntamiento. Tampoco, añade, se informó a la concejalía de Sanidad ni a su responsable, que forma parte del mismo gobierno.

La formación encabezada por Salvador Llopis considera especialmente grave que Mascarell, que además de concejal ejerce como entrenador, conociera la situación «y no se produjera durante meses una respuesta política y preventiva a la altura de la gravedad de los hechos».

El edil sostiene que no comunicó la situación porque «el club estaba llevando a cabo las gestiones». «Puedo asumir ese error, pero no es un error de gestión», afirma. Mascarell también agradece que «no se haya producido ningún contagio» y asegura que la situación «está en vías de solucionarse».

De hecho, el consistorio ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar una conexión provisional para poder utilizar temporalmente el agua del pozo del polideportivo mientras se busca una solución definitiva.

UCIN insiste en que su petición de responsabilidades «no responde a una voluntad de confrontación política, sino a la necesidad de asumir responsabilidades ante una gestión que, a juicio de UCIN, no ha estado a la altura de la situación». «La ciudadanía de Oliva merece explicaciones y responsabilidades políticas», concluye.

Oposición

La portavoz de Compromís en Oliva, Yolanda Navarro, también ha exigido la dimisión o el cese inmediato del concejal de Deportes, al considerar «insostenible» su continuidad en el gobierno municipal.

Navarro centra sus críticas en la gestión de la legionela detectada en el agua de riego del campo del Morer. Según denuncia Compromís, el consistorio conocía la presencia de la bacteria desde finales de febrero y no adoptó medidas hasta junio, sin informar a los usuarios ni a la ciudadanía.

La formación también acusa a Mascarell de mantener una actitud de «desidia» hacia las instalaciones deportivas, cuestiona posibles incompatibilidades vinculadas a su dedicación exclusiva y critica su gestión del deporte municipal. Asimismo, le atribuye otras polémicas relacionadas con la seguridad, la gestión privada de instalaciones y determinados gastos.

Navarro también ha cargado contra UCIN, su socio de gobierno, al que acusa de «jugar a dos bandas» por reclamar explicaciones a Mascarell mientras mantiene el pacto y vota a favor del ejecutivo.

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«Si Mascarell no dimite por dignidad, la alcaldesa debe cesarlo hoy mismo», ha concluido la portavoz de Compromís.