El concejal del PP de Tavernes de la Valldigna atribuye a motivos políticos las quejas por el local comercial de su propiedad usado como vivienda

El concejal del Partido Popular de Tavernes de la Valldigna Carlos Gimeno se ha pronunciado sobre el inmueble de su propiedad situado en la Plaça l’Església, que fue denunciado hace unos días por la comunidad de propietarios. Como adelantó Levante-EMV, los residentes denunciaban malos olores, ruidos y problemas de seguridad que, según aseguran, estarían provocados por los inquilinos que ocupan un bajo catalogado como inmueble de uso comercial.

Aunque en un primer momento el edil declinó realizar declaraciones, Gimeno se ha pronunciado ahora a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, en el que confirma que es el propietario del inmueble. «Ahí se está ayudando a un matrimonio. Son dos personas jubiladas, una de ellas con discapacidad, que se veían en la calle y se les ayudó», recalca.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, los vecinos conviven con esta situación desde hace dos años, cuando el local fue alquilado a esta pareja por Gimeno. Actualmente, y como reconoce el propio concejal en el vídeo, «no están pagando nada, sino que soy yo el que corre con todos los gastos».

Medidas correctoras

A las molestias denunciadas se suma la preocupación por la seguridad, ya que los residentes señalan que la pareja cocina con gas y que el inmueble no dispone de ningún sistema de ventilación ni de extracción de humos. Ante esta situación, los afectados han solicitado al propietario del bajo que adopte las medidas necesarias para revertirla. Asimismo, han trasladado el caso al Síndic de Greuges, al ayuntamiento, que trabaja en el expediente, y a la Policía Local, cuyos agentes se han personado en varias ocasiones en el inmueble para realizar inspecciones y elaborar los informes correspondientes.

Gimeno asegura que está tramitando el cambio de uso del inmueble para que pueda ser utilizado legalmente como vivienda. Según explica, «todo lo que ha pedido el ayuntamiento que tramite para hacerlo como toca se está tramitando».

Además, el edil dirige sus críticas al gobierno local, al que reprocha que esta pareja acudiera a los Servicios Sociales municipales en busca de ayuda sin obtener, a su juicio, la asistencia que necesitaba. «La pareja se dirigió a la concejalía de Servicios Sociales para que les ayudaran y no se les dio la ayuda que se merecían», afirma. En esta misma línea, la portavoz del PP, Eva Palomares, denuncia que «se trata de un gobierno que no se preocupa por las personas y hace política donde debería estar ayudándolas».

El edil popular concluye el vídeo con una crítica al PSPV y atribuye una motivación política a las quejas vecinales. «Es un tema político porque algunos de los que se quejan están ligados al PSOE. Es noticia porque soy yo; si no, no sería noticia», afirma.

De hecho, días después de que trascendiera el caso, los socialistas exigieron a la portavoz del PP que explicara «qué opina del hecho de que un concejal de su grupo sea propietario de un bajo comercial». Asimismo, se preguntaron: «Si ya era conocedora de esta situación irregular, ¿qué ha hecho durante todo este tiempo? ¿Por qué ha guardado silencio ante una situación que afecta a un concejal de su propio grupo y que está perjudicando a una comunidad de vecinos?».

"Un escándalo"

Por su parte, el PSPV reclamó que se adopten las medidas necesarias «antes de que ocurra una desgracia». Los socialistas defendieron que «la solidaridad es imprescindible, pero ayudar significa buscar una alternativa digna, legal y, sobre todo, segura. El bienestar de las personas debe prevalecer siempre».

Tras el vídeo, los socialistas reiteran que se trata de «un escándalo que necesita explicaciones». «Usted mismo ha reconocido que ha cedido un bajo comercial para que un matrimonio viva allí durante años, mientras los vecinos llevan meses denunciando una situación que consideran insostenible y manifestando su preocupación por la seguridad. ¿Ha hablado con el resto de vecinos del pueblo? ¿Sabe lo que opinan?», se preguntan.

El PSPV vuelve a exigir responsabilidades tanto al Partido Popular como a su portavoz y critica que se intente responsabilizar al ayuntamiento o a los Servicios Sociales de la situación. «Es inadmisible. Proteger a personas vulnerables no significa mirar hacia otro lado ante una posible irregularidad, sino garantizarles una alternativa digna, segura y legal», señalan.

Noticias relacionadas

En este sentido, los socialistas elevan el tono de sus críticas al edil popular: «Lo suyo no tiene nombre. Ha puesto en peligro la seguridad y la salud de estas personas». Por último, reivindican que los cargos públicos deben «dar ejemplo» y que deben aplicarse «las mismas normas para todos».