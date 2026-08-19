Gandia cierra sus parques, el espigón del puerto y el cementerio ante la alerta naranja por lluvias y tormentas

Tras la alerta roja por altas temperaturas activada este miércoles, 19 de agosto, en la Safor, la comarca se prepara para afrontar un jueves marcado por la alerta naranja por lluvias y tormentas, además de un aviso rojo por temperaturas altas y otro amarillo por temporal marítimo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ante este escenario, los ayuntamientos han vuelto a activar medidas preventivas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En Gandia, el ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial ante la situación de preemergencia decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y AEMET. El Centro de Coordinación Municipal (Cecopal) se ha reunido con responsables políticos y técnicos del consistorio, así como con representantes de la Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil, para coordinar las actuaciones previstas para la jornada.

Entre las principales medidas acordadas se encuentra el cierre de los parques, el espigón del puerto y el cementerio municipal. También quedan suspendidas las actividades deportivas municipales al aire libre, a excepción de las acuáticas.

Precaución en playas y zonas inundables

Como alternativa frente a las altas temperaturas, las piscinas municipales de Beniopa y Roís de Corella ampliarán su horario hasta las 22:30 horas, con acceso libre hasta completar el aforo. Las instalaciones permanecerán abiertas de 11 a 14:30 horas y de 16:30 a 22:30 horas. No obstante, el ayuntamiento advierte de que este horario podría verse condicionado por la evolución de las tormentas.

Gandia reforzará también su red de refugios climáticos seguros. Los centros sociales de Corea y Joan Climent, junto con el Museo Arqueológico de Gandia (MAGa), permanecerán abiertos de 10 a 20 horas como espacios públicos climatizados. El resto de centros sociales y las bibliotecas mantendrán su horario habitual.

Ante la previsión de lluvias, tormentas y temporal marítimo, el Ayuntamiento recomienda extremar la precaución en las playas y zonas de baño. También pide evitar la proximidad a los espigones y renunciar a la práctica de actividades deportivas o de pesca en la costa durante los episodios de mayor riesgo.

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Además, aconseja asegurar toldos, persianas y objetos situados en balcones y terrazas, alejarse de árboles, cornisas y andamios y evitar desplazamientos innecesarios. En caso de tener que circular, recomienda consultar previamente el estado de las carreteras, utilizar preferentemente las vías principales y extremar la precaución al volante.