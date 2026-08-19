"¿Qué puedo hacer por la playa de Gandia? ¡Pintarla!": Un artista francés crea un cuadro diario de la vida de vecinos y turistas

Hace varias semanas que una serie de pinturas sobre la playa de Gandia circulan por las redes sociales. En ellas se pueden observar desde mujeres tomando el sol hasta niños con un helado en las manos. ¿Pero quién se esconde detrás de estas obras que ya acumulan centenares de likes?

Philippe Rouffiac es el autor. Se trata de un artista francés de nacimiento, pero europeo de convicción, jubilado de 62 años de edad, además de residente en Ròtova desde hace 26 años y "enamorado de la Safor", como él mismo se confiesa.

El motivo de plasmar el día a día de la playa de Gandia nace cuando, explica Rouffiac, "estaba en un atasco viniendo de Madrid y me doy cuenta que la mayoría de gente se dirigía hacia aquí”. Añade: “Entonces me pregunto qué puedo hacer yo por la playa de Gandia y me marco el reto de hacer un dibujo cada día desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre para poder contar gráficamente el periodo de vacaciones de la gente, pero también el mío propio, como si yo fuera un turista más".

Sorpresa agradable

La sorpresa para Philippe ha sido la gran aceptación (likes) que han tenido los dibujos que se han difundido a través de distintos grupos en las redes sociales: "Parece increíble, pero he recibido muchos mensajes, preguntándome si iba a exponer los cuadros o si iba a venderlos. La verdad es que no tengo nada previsto. Además, no pinto ni dibujo con fines lucrativos, no vendo mi obra”. Sin embargo, no descarta que estos puedan convertirse en pequeñas tarjetas postales. La serie se titula "Vitaminas del Mediterráneo".

Uno de los dibujos de la serie "Vitaminas del Mediterráneo" sobre la playa de Gandia / Philippe Rouffiac

La inspiración, según reconoce el artista, le viene por “pura imaginación”, aunque también realiza fotos que después convierte en dibujos. Igual se fija en lo que ocurre en la primera línea de la playa como toma como perspectiva una terraza de un apartamento de unos amigos. Rouffiac elabora la mayoría de sus cuadros a través de una aplicación en formato digital, aunque hay algunos que son acrílicos.

Encanto especial

Según su opinión, "la gente no valora la playa de Gandia como es debido porque parece que todo son edificios y masificación, pero tiene un lado muy humano, ya que tiene un encanto que es difícil de explicar".

Noticias relacionadas

Philippe Rouffiac compagina su carrera de pintor (ha hecho exposiciones colectivas e individuales en varios países) con su actividad de cartógrafo y coreógrafo de ideas. Además de su experiencia en Visual Mapping (mapeo visual) y Visual Thinking (pensamiento visual), el francés también escribe y compone sus propias canciones. Su próximo reto, asegura, “será retratar emociones: angustia, relax, alegría, tristeza…”.