El PP exige al alcalde Prieto un gran pacto por el futuro ferroviario de Gandia y que el Ministro Puente "venga a dar la cara"

El Grupo Municipal Popular de Gandia reclama al alcalde, José Manuel Prieto, que impulse de manera inmediata un gran pacto político, institucional y social por el futuro ferroviario de Gandia y exija al ministro de Transportes, Óscar Puente, que visite la ciudad para conocer personalmente la situación de la línea C-1 y explicar las inversiones pendientes.

El concejal delegado del área de Movilidad del Grupo Municipal Popular, Vicent Gregori, lamenta que Puente visitara Xàtiva para abordar cuestiones ferroviarias mientras "Gandia, una ciudad de casi 80.000 habitantes, capital de la Safor y con miles de usuarios diarios, continúa esperando que el Ministerio escuche sus reivindicaciones".

Gregori recuerda que los usuarios continúan sufriendo retrasos, averías y cancelaciones en el servicio ferroviario, a lo que este verano se ha sumado la pérdida del Intercity Madrid-Gandia, sin que exista todavía una fecha para recuperarlo.

"Estamos hablando de un servicio que funcionó durante más de una década y que era especialmente importante para nuestra conectividad y nuestro sector turístico. Gandia lo ha perdido y el Gobierno de España sigue sin ofrecer una alternativa", ha señalado el popular.

El PP también pone el foco en el desdoblamiento de la línea ferroviaria entre Cullera y Gandia, una infraestructura sobre la que, según Gregori, "llevamos escuchando anuncios desde 2019, pero los avances reales siguen sin llegar".

Críticas a la Ministra de Gandia

El edil popular también critica la ausencia de la ministra gandiense, Diana Morant, en esta cuestión. "Hace apenas unas semanas vino a Gandia a hacer campaña y pedir el voto para su candidatura a la Generalitat. Para eso sí está disponible. Pero para utilizar su relación directa con Óscar Puente y defender el tren de Gandia, está desaparecida", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, David Ronda, reclama al alcalde que pase “de los discursos sobre consenso a los hechos y reúna a partidos políticos, municipios de la comarca, agentes sociales y colectivos afectados.

Ronda destaca que el propio alcalde anunció en 2024 un gran pacto por las infraestructuras de la ciudad. "Dos años después, más allá de las propuestas que presentó el Partido Popular hace un año, no hay absolutamente nada", critica.

El PP considera que este frente común debería servir para exigir conjuntamente al Ministerio la recuperación del Intercity Madrid-Gandia, mejoras en la línea C-1 y avances reales en el desdoblamiento Cullera-Gandia.

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Ronda incide en que el PP mantiene activa la campaña "La espera infinita", con la que está recogiendo firmas de usuarios y pretende impulsar una acción conjunta con otros ayuntamientos para reclamar mejoras ferroviarias.