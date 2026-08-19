Vecinos y comerciantes de Tavernes de la Valldigna salen a la calle este viernes para exigir la regeneración de la costa: "Cuando llegue el proyecto, igual ya no queda playa"

Los vecinos y comerciantes de la playa de Tavernes de la Valldigna han decidido dar un paso al frente y salir a la calle para reclamar la ejecución del proyecto de regeneración de la playa de la Goleta, en la localidad, y del Brosquil, en Cullera. Una actuación que, tres años después de su impulso, continúa pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental, pese a los graves daños ocasionados por el temporal Harry el pasado mes de enero.

La protesta tendrá lugar en pleno verano con un objetivo claro: llamar la atención tanto de los vecinos como de los turistas que pasan sus vacaciones en este tramo del litoral de la Safor. Así lo explican los colectivos SOS Platja de Tavernes y ACEPLAT (Asociación de Comerciantes de la Playa de Tavernes), que consideran necesario visibilizar la situación y reclaman, a su vez, una respuesta de las administraciones implicadas.

Bajo el lema «La nostra platja, el nostre futur», los participantes se concentrarán este viernes junto al restaurante Luna Park, uno de los puntos más críticos de la playa, ya que resultó especialmente afectado por el temporal. El fuerte oleaje provocó el derrumbe de varias terrazas de un edificio situado en la avenida de la Marina y obligó a desalojar a una decena de residentes, que no pudieron regresar a sus viviendas hasta cien días después. El consistorio, por su parte, valoró los daños ocasionados por el temporal en cerca de un millón de euros.

Con esta concentración, los colectivos reclaman «una solución real, definitiva y sostenible para la playa» y pretenden «presionar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana para que desbloqueen los trámites y protejan el paisaje del litoral afectado».

SOS Platja de Tavernes advierte de que la situación se agrava año tras año. «La Goleta era un problema hace tres o cuatro años, cuando el temporal Gloria provocó una serie de desperfectos en este punto, pero ahora se suma el problema de la playa urbana», señala.

La asociación recuerda que buena parte de los edificios de primera línea fueron construidos durante las décadas de los 60 y 70 y, por tanto, «no estaban tan protegidos como ahora». Ante este escenario, temen que, si no se interviene, «se caerán más terrazas durante los próximos temporales».

Por ello, los colectivos hacen un llamamiento a los vecinos para que tomen conciencia de la situación que atraviesa la costa vallera. «Tras el temporal vimos que la única solución era movernos y hacer ruido», aseguran. Su reivindicación, insisten, no responde a intereses partidistas. En sus palabras, «el único color político que defendemos es la arena». «Solo queremos que las administraciones se pongan de acuerdo y solucionen el problema», añaden, al tiempo que advierten que «cuando llegue el proyecto, igual ya no queda playa».

Actuaciones de emergencia

Pese a sus reivindicaciones, la asociación también pone en valor las actuaciones de emergencia ejecutadas durante estos meses. Entre ellas destaca la aportación de 60.000 metros cúbicos de arena por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para recuperar parte del material perdido durante el temporal.

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Antes del inicio del verano, la brigada municipal construyó además nuevas escaleras de madera con barandillas de protección para garantizar un acceso más seguro a las zonas afectadas por el temporal y por el desnivel generado tras la pérdida de arena. «Agradecemos lo que están haciendo, pero hay que hacer más porque esta situación nos repercute a todos», concluye el colectivo.