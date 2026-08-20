Almiserà acelera la ampliación del cementerio ante la falta de nichos: solo quedan tres disponibles

Almiserà amplió por última vez su cementerio en el año 2017 con 21 nuevos nichos. Desde ese momento, en el que el camposanto era de titularidad de la iglesia, ya que en 2022 pasó a ser municipal, no ha habido más reformas.

Esto ha comportado que de esa veintena de nichos disponibles hace casi una década, ahora solo queden tres. La situación preocupa al ayuntamiento, que aprobó en su última sesión plenaria la ampliación del cementerio.

El proyecto global también ha sido previamente aprobado por la policía sanitaria mortuoria, regulada por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, que controla las prácticas sobre cadáveres, las condiciones de las empresas funerarias y las normas higiénico-sanitarias de tanatorios, crematorios y cementerios.

El alcalde de Almiserà, Pau Canet, reunido con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó / Diputación de Valencia

El siguiente paso del consistorio ha sido solicitar una subvención a la Diputación de Valencia para llevar a cabo la primera fase de ampliación del cementerio en una parcela de propiedad municipal.

Pero para ello, este municipio de cerca de 300 habitantes censados necesita cerca de 230.000 euros para acometer las obras, puesto que el consistorio no puede hacerse cargo de ello.

Los trabajos

El consistorio ha solicitado una subvención a la Diputación de Valencia para poder construir más de 40 nichos y, a su vez, introducir columbarios para depositar las cenizas, que no había hasta el momento. Esta cuantía se incluye en el Pla d'Inversions (Pla Obert 2024-2027) y se destinará completamente a estas obras.

También se construirán en esta primera fase cuartos de baño, una sala de autopsias, que no había hasta el momento, y se adecuará la entrada al camposanto.

El alcalde, Pau Canet, espera contar con la ayuda de la Diputación a final de agosto o principios de septiembre para poder iniciar las obras con la mayor celeridad con el fin de que la ampliación "sea un hecho antes de que acabe el año o a principios del que viene".

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Canet expresa su preocupación ante la falta de nichos, ya que, como él mismo reconoce, "si fallecen tres personas más, ya nos quedamos sin espacio".