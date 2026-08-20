Oliva celebra una doble "demanà" histórica de las falleras mayores de 2027, Alba Cabrera y Tania Gisbert

Por primera vez en su historia, la ciudad de Oliva vivirá una doble "demanà" de una fallera mayor y una fallera mayor infantil. Será este sábado, 22 de agosto, a las 20.30 horas, en el parque de l’Hort de la Bosca en el acto con el que arranca oficialmente el nuevo ejercicio fallero. Alba Cabrera y Tania Gisbert, ambas de la comisión de la Falla Conservatòri, serán las protagonistas.

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, como presidenta nata de la Federació de Falles d’Oliva, será la encargada de formular la pregunta oficial a ambas de si quieren ser falleras mayores. Serán testigos directos las familias de Alba y Tania, además del edil de Fiestas, Álvaro Sánchez, y el presidente de la Federació de Falles d’Oliva, Santiago García. Además, en el acto estarán presentes las falleras mayores y presidentes de las siete comisiones falleras de la ciudad.

Alba Cabrera Tur es una joven creativa, profundamente arraigada con los valores y costumbres de la tierra. Con 23 años y una clara vocación profesional ligada a la comunicación, forma parte del equipo de márqueting de una cooperativa agroalimentaria de Valencia.

Se trata de una representante preparada, próxima y comprometida, que afronta el reto con el convencimiento que las fallas son, por encima de todo, tradición, convivencia y orgullo de pueblo.

Corte de honor

A Alba le acompañará su corte de honor: Cristel Martínez, de la Falla Casa d’'Alonso, Nuria Fuster de la Falla l'Estació, Claudia Tomàs de la Falla Conservatòri, Esther Costa de la Falla Casa d’Alonso, Maria Bonazza de la Falla Conservatòri y Aina Perea de la Falla Conservatòri.

Por su parte, Tania Gisbert Amor tiene 13 años y representa a la perfección los valores de la infancia fallera y el futuro de la fiesta. Es una niña dulce, activa y comprometida. Apasionada por el deporte y enamorada de las fallas desde bien pequeña.

Fallera de corazón y de casal desde el año 2018, ha crecido construyendo recuerdos en su falla, aprendiendo las tradiciones y reforzando amistades que, sin duda, la acompañarán durante este año tan especial. La voz, la ilusión y el sentimiento fallero de los pequeños fienen por fin con ella una representación directa y propia, consolidando una fiesta más inclusiva, participativa y fiel a todas las generaciones que lo hacen posible.

La corte de honor de Tania está formada por Lola Server y Paula Soler, ambas de la Falla Conservatòri, Lia Vila y Noa Morell de la A.C. Falla Barri Sant Francesc ambas, Chloe Gregori de la Falla Casa d’Alonso y Sira Forrat de la Falla l’Estació.